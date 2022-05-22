Муж Анастасии Заворотнюк снова попал на камеры с таинственной женщиной

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк уже три года не появляется на публике: последний раз артистку видели в апреле-2019 на открытии ювелирного бутика в Ереване. Из-за тяжелой формы онкологии (у Заворотнюк глиобластома головного мозга. - Ред.) семья звезды целиком сосредоточилась на лечении актрисы, оградив ее от всех контактов с внешним миром. Близкие верят, что последние достижения медицины и молитвы сотворят чудо, и "няня Вика" непременно победит страшный недуг.

Между тем, три месяца назад в Сеть попали кадры с камер видеонаблюдения: муж актрисы Петр Чернышев за рулем "Мерседеса" нарушил ПДД в тот момент, когда рядом с ним на пассажирском сиденье находилась неизвестная спутница. В Сети решили, что это и есть изменившаяся за время болезни Анастасия Заворотнюк, хотя эксперты разошлись в своих оценках. Так, специалист по безопасности Александр Власов, разглядев снимок, отметил другую форму носа и губ. А вот физиогномист Олег Воеводин пришел к мнению, что в кадре все-таки "прекрасная няня": мол, несмотря на низкое качество съемки, Анастасию выдала характерная линия роста волос.

Нашумевший кадр, на котором поклонники узнали Анастасию Заворотнюк.

На этот раз все тот же автомобиль попал в объективы дорожных камер: с конца марта по начало мая Петр Чернышев "накатал" 34 штрафа на сумму 13 750 рублей, которые пока числятся неоплаченными. Большинство нарушений - незначительные: превышение скорости от 20 до 40 км/ч. Однако, в "письмах счастья" от ГИБДД обнаружился еще один похожий кадр: в салоне автомобиля Чернышев находится с той же самой женщиной. Качество снимка настолько низкое, что даже фигурист на месте водителя угадывается с трудом, а личности пассажирки можно только догадываться.

На новом снимке рядом с Петром Чернышевым угадывается та же женщина.

Тем временем, пока Петр Чернышев всячески опекает любимую супругу, ее дочь Анна уехала из родительского дома, чтобы начать самостоятельную жизнь. В соцсетях Заворотнюк-младшей - сплошь бьюти-обзоры, встречи с подругами в ресторанах, путешествия и другие атрибуты красивой жизни. Недавно Анна отдыхала в Дубае и Таиланде, а теперь выбрала для путешествия одно из самых дорогих и экзотических направлений в России - озеро Байкал. Роскошная вилла на берегу озера, где поселилась дочь актрисы, стоит более 100 тысяч в сутки.

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