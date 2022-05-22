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Звезды22 мая 2022 20:55

Муж Анастасии Заворотнюк снова попал на камеры с таинственной женщиной

Сюжет нашумевшего кадра, на котором поклонники узнали актрису, повторился вновь
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк уже три года не появляется на публике: последний раз артистку видели в апреле-2019 на открытии ювелирного бутика в Ереване. Из-за тяжелой формы онкологии (у Заворотнюк глиобластома головного мозга. - Ред.) семья звезды целиком сосредоточилась на лечении актрисы, оградив ее от всех контактов с внешним миром. Близкие верят, что последние достижения медицины и молитвы сотворят чудо, и "няня Вика" непременно победит страшный недуг.

Между тем, три месяца назад в Сеть попали кадры с камер видеонаблюдения: муж актрисы Петр Чернышев за рулем "Мерседеса" нарушил ПДД в тот момент, когда рядом с ним на пассажирском сиденье находилась неизвестная спутница. В Сети решили, что это и есть изменившаяся за время болезни Анастасия Заворотнюк, хотя эксперты разошлись в своих оценках. Так, специалист по безопасности Александр Власов, разглядев снимок, отметил другую форму носа и губ. А вот физиогномист Олег Воеводин пришел к мнению, что в кадре все-таки "прекрасная няня": мол, несмотря на низкое качество съемки, Анастасию выдала характерная линия роста волос.

Нашумевший кадр, на котором поклонники узнали Анастасию Заворотнюк.

Нашумевший кадр, на котором поклонники узнали Анастасию Заворотнюк.

На этот раз все тот же автомобиль попал в объективы дорожных камер: с конца марта по начало мая Петр Чернышев "накатал" 34 штрафа на сумму 13 750 рублей, которые пока числятся неоплаченными. Большинство нарушений - незначительные: превышение скорости от 20 до 40 км/ч. Однако, в "письмах счастья" от ГИБДД обнаружился еще один похожий кадр: в салоне автомобиля Чернышев находится с той же самой женщиной. Качество снимка настолько низкое, что даже фигурист на месте водителя угадывается с трудом, а личности пассажирки можно только догадываться.

На новом снимке рядом с Петром Чернышевым угадывается та же женщина.

На новом снимке рядом с Петром Чернышевым угадывается та же женщина.

Тем временем, пока Петр Чернышев всячески опекает любимую супругу, ее дочь Анна уехала из родительского дома, чтобы начать самостоятельную жизнь. В соцсетях Заворотнюк-младшей - сплошь бьюти-обзоры, встречи с подругами в ресторанах, путешествия и другие атрибуты красивой жизни. Недавно Анна отдыхала в Дубае и Таиланде, а теперь выбрала для путешествия одно из самых дорогих и экзотических направлений в России - озеро Байкал. Роскошная вилла на берегу озера, где поселилась дочь актрисы, стоит более 100 тысяч в сутки.

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Шоу-бизнесЗвезды: болезниАнастасия Заворотнюк: досье KP.RU