Где сейчас находится Андрей Малахов после признания об уходе

Андрей Малахов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Андрей Малахов в последнее время пропал из поля зрения поклонников. Он долго не выходил в свет и пропал из соцсетей. К огромной радости россиян шоумен все же дал о себе знать. Во-первых, он появился на телеэкране в новой музыкальной передаче, а потом огорошил заявлением об уходе.

Андрей Малахов сейчас редко появляется в публичном пространстве. Каждый выход изменившегося внешне шоумена в свет становится сенсацией. Телеведущий набрал вес следит за новостями о себе. Потому поспешил всех успокоить: "Мне, конечно, приятно, что столько людей за меня переживают, гадают, куда я исчез... Но не надо инсинуаций, никуда я не пропал. Каждую неделю снимаю программы, которые вы видите в эфире по выходным".

Речь идет о программе "Песни от всей души". В студии собираются гости из разных уголков страны, которые посвятили жизнь музыке. В передаче речь идет о творчестве и музыке.

Стоит отметить, что Малахов долгие годы остается одним из самых оплачиваемых телеведущих. Он живет у Храма Христа Спасителя в самом центре Москвы с женой Натальей Шкулевой и сыном Сашей. Элитная четырехкомнатная квартира площадью 200 квадратных метров с видом на Кремль стоит более 140 миллионов рублей.

Андрей обожает свою работу. Но не скрывает, что задумывается об уходе на покой, о чем и оставил недавнее сообщение. Он разместил в блоге запись, посвященную своему крестнику. "Растет достойная смена! Мой девятилетний крестник Мартин Киркоров своими каверзными вопросами ставит в тупик Даву. Мне кажется, скоро можно писать заявление и выходить на пенсию", - гордо заявил артист.