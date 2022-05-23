Мама Собчак сболтнула лишнего о браке дочки с Богомоловым

Мама Собчак призналась, что ее дочь не живет с Богомоловым Фото: СОЦСЕТИ

Ксения Собчак и Константин Богомолов совсем скоро отпразднуют новоселье в роскошном доме на Рублевке. Особняк строит богатая телеведущая, чей годовой доход составляет почти 30 миллионов рублей. Узнав о том, сколько получает блондинка на фоне своего "бедного" избранника, чей доход составляет чуть больше 14 млн, поклонники в очередной раз стали предрекать паре развод. Масла в огонь подлила мама Собчак.

Людмила Нарусова впервые рассказала о семейных неурядицах Ксении Собчак и Константина Богомолова. Она дала понять, что семья действительно переживает не лучшие времена, а отношения дочери с театральным режиссером далеки от идеальных.

Как поведала мать блондинки в шоколаде, семейную жизнь ее дочери и зятя отравляет банальный квартирный вопрос. Вот уже несколько месяцев Ксения не может въехать в собственный дом, в строительство которого было вложено несколько десятков миллионов рублей.

Телеведущая с сыном Платоном вынуждены ютиться в квартире Людмилы Борисовны. Что же касается Богомолова, то раньше он проводил у своей тещи больше времени, но сейчас наведывается к ней исключительно как гость. "Я считаю, что родители должны жить отдельно от детей, но рядом", - вздыхает родительница.

Она отметила, что давно не вмешивается в жизнь наследницы. "Вижу из окна, как дом растет. Когда построит, тогда и оценю. Знаю, что она очень строгий руководитель, за всем лично следит", - сообщила она в эфире шоу "Ты не поверишь" на канале НТВ.

Новоселья женщина ждет чуть ли не больше, чем сама Ксения Анатольевна. Нарусова надеется, что с появлением собственного жилья семейная жизнь ее дочери наладится. Для нее будет настоящим праздником, когда наследница наконец переедет от нее и воссоединится с мужем.

Отметим, сейчас Собчак занята обустройством особняка премиум-класса. Звезда успевает похвастаться изысканными интерьерами. В них присутствуют теплые желтые тона. Освещение продумано до мелочей и создает расслабленную обстановку. Коттедж выполнен из финской сибирской сосны. Площадь жилого объекта - 1000 кв. м. Въезд на территорию поселка, где расположен коттедж, - строго по пропускам.