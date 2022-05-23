«В Латвии все очень дорого, а денег минимум»: Чулпан Хаматова хочет вернуться в Россию

Чулпан Хаматова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чулпан Хаматова в конце февраля уехала в Латвию. В отличие от других знаменитостей, уверяющих, что они покинули Россию ради отпуска, актриса честно заявила, что уехала навсегда. Звезда «Современника» призналась, что решила эмигрировать практически без денег: ее накоплений хватит только на три-четыре месяца. Сообщалось, что актриса нашла работу – ее пригласили выступать на сцене Нового Рижского театра. Правда, вряд ли ей смогли предложить гонорар, который полностью обеспечит ее жизнь в Латвии. Похоже, сбережения Хаматовой тают, и ее финансовые дела совсем плохи. По словам коллег из Театра наций, где артистка работала раньше, Чулпан всерьез задумалась о том, на что она будет жить дальше. Актриса хочет вернуться в Россию, но понимает, что из-за сделанных ею громких заявлений это будет непросто.

Чулпан живет в собственном доме под Ригой, где она поселилась вместе с тремя дочками. Коммуналка, расходы на еду, на образование девочек – все это требует серьезных средств, которых у актрисы попросту нет. И, похоже, никаких заработков в Латвии у нее не предвидится. Кроме того, на Хаматову давит западное общество, заставляющее ее постоянно участвовать в антироссийских мероприятиях. 46-летнюю артистку пригласили на работу в Новый Рижский театр, но закрепиться в его труппе она не смогла. В России она тоже лишилась больших гонораров, которые получала за участие в различных съемках и проектах.

- Все очень дорого, а денег минимум. Ее уже замучили организаторы антироссийских митингов и акций, на которых она обязана выступать, демонстрируя свою лояльность. В части карьеры полный ноль, - сообщил коллега актрисы из Театра наций телеканалу «Царьград».

Дом Хаматовой в 80 км от Риги в поселке для богачей. Фото: соцсети.

К слову, в России у Чулпан был хороший и стабильный доход. За каждый спектакль ей платили более 250 тысяч рублей. Она работала сразу на двух площадках – в «Современнике» и в Театре Наций. По некоторым данным, ее доход исчислялся в миллионах рублей в месяц.

В Латвии Хаматова и ее трое дочерей поселились в собственном особняке. Артистка девять лет назад купила участок в 80 километрах от Риги, построила дом и получила вид на жительство в европейской стране. Элитная экодеревня рассчитана на состоятельных людей. В поселке 300 деревянных коттеджей, вокруг лес и озера. Жилье здесь стоит 300 - 400 тысяч евро (43 - 57 миллионов рублей).