Опозоренная Виктория Боня сделала важное заявление после изгнания с Каннского фестиваля

Боня поблагодарила своих помощников за провокационный образ Фото: СОЦСЕТИ

Викторию Боню с позором изгнали с красной дорожки Каннского кинофестиваля. Воспитанница "Дома-2" рвалась появиться на публике с нарисованными усами и широко раздвинутыми ногами. Однако планы блогерши разрушили охранники.

Виктория Боня решила учинить провокацию в Каннах. Она появилась перед выходом на красную дорожку в брючном костюме с плакатом, на котором выразила свое мнение о происходящем в мире. За это организаторы изгнали женщину.

"Сегодня меня выгнали с красной дорожки кинофестиваля, что не происходило со мной еще ни разу в жизни. Да, видимо нужно много мужества, чтобы выйти с таким сообщением на публику", - не скрывает своего гнева Вика.

После чего поблагодарила своих помощников за провокационный образ. Затем сделала заявление.

"Конечно же выгнали с красной дорожки кинофестиваля меня из-за моего образа и клатча, который нес очень мощное сообщение в массы! Это я сделала, чтобы поддержать всех женщин" - начала Боня свою речь.

При этом она не пояснила, зачем от лица женщин России нужно вещать с усами в образе пирата Джека Воробья. "От лица женщин России я хочу выразить свою позицию. Я хочу сказать, что мы сегодня подвергаемся дискриминации. Все мы должны отстаивать свои права! Хотя бы право на то, чтобы на нас не смотрели косо! Сама женщина - это символ жизни, мира и любви. Пожалуйста, воспринимайте нас именно так!", - сказала, как отрезала, блондинка.