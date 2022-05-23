Уехавшие в Израиль Пугачева и Галкин живут в особняке брата юмориста стоимостью 6 миллионов долларов

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: соцсети.

В конце февраля Алла Пугачева и Максим Галкин улетели из России в Израиль. Супруги взяли с собой детей Гарри и Лизу и поселились на вилле с бассейном в средиземноморском поселке Кесария. Роскошный особняк принадлежит брату Максима Дмитрию Галкину. Родственник юмориста занимается поставками техники. Виллу в Израиле он приобрел несколько лет назад.

Журналисты «Известий» сняли особняк, в котором живут Галкин и Пугачева, с коптера. В доме три этажа, вокруг разбит сад с пальмами, на заднем дворе обустроен бассейн. Внутри дом отделан в светлых тонах, в интерьере преобладает мрамор. Дизайн жилища – современная классика со спокойными гармоничными и просторными помещениями. Элитный особняк находится в районе, который называют «израильской Рублевкой». Его стоимость, по оценкам экспертов, составляет не менее шести миллионов долларов.

Ранее Максим Галкин сделал в соцсетях громкое заявление, в котором объяснил: он решил уехать из Москвы после того, как лишился заработка. Шоумен сообщил, что потерял все рекламные контракты. Кроме того, его выступления в России начали отменять и переносить. «Я потерял концертные деньги», - посетовал Галкин.

В то, что Максим не вернется в Россию, уверена телеведущая Ксения Собчак. Журналистка считает, что с каждым новым заявлением Максим отдаляется от своей прежней жизни. Собчак призналась, что не верит в возвращение юмориста на родину.

- Максим Галкин очень жестко высказался о событиях в Украине, - написала Ксения в личном блоге. - Этим он как бы сжигает мосты возможного возвращения.

Между тем, сам Галкин уверяет, что отправился в Израиль просто отдохнуть.

- Поймите, я не выступаю сейчас. Зрители стали сдавать билеты, концертов нет, рекламных съемок нет. Я уехал в Израиль отдохнуть. Я давно собирался отдохнуть, - заявил шоумен. - Заодно здесь запланировал концерты, где мне не запрещают выступать. Сложно меня упрекнуть в предательстве? Я до сих пор готов выступать перед любимым российским зрителем, как это делал всю жизнь в маленьких и больших городах независимо от гонорара, который мне платили.

Тем не менее, возвращаться в Россию в ближайшее время юморист и певица не намерены. Максиму удалось найти работу в Израиле: у комика запланирован длительный концертный тур по всей стране. Его выступления пройдут в июне во всех крупных городах – начиная с Тель-Авива и заканчивая Хайфой.