Маркос, сын диктатора: Чего ждать миру от нового президента Филиппин

Очевидная победа Маркоса-младшего возвращает Филиппины в эпоху его отца Фото: REUTERS

На президентских выборах на Филиппинах уверенную победу одержал Фердинанд Маркос-младший. Он набрал в два раза больше голосов, чем его соперник, вице-президент страны Лени Робредо.

По мнению политологов, возврат представителя династии Маркосов (отец нового президента правил страной с 1965 по 1986 гг.) является тревожным знаком для филиппинской и мировой демократии.

- Очевидная победа Маркоса-младшего возвращает Филиппины в эпоху его отца, - считает старший научный сотрудник по Юго-Восточной Азии в Совете по международным отношениям (CFR) Джошуа Курлянчик. – Предвыборная кампания избранного главы государства была построена на дезинформации, плюс сын пытался выставить отца в выгодном свете, обелить его имя и очернить имя своего конкурента.

Сын диктатора ориентировался, в первую очередь, на молодое поколение, поэтому его штаб активно задействовал социальные сети.

- Молодые филиппинцы, в отличие от старшего поколения, не имеют представление о жизни при Фердинанде-старшем. – уверен Курлянчик. – И эти выборы указали на царящую на Филиппинах безнаказанность элит.

Фердинанда Маркоса-старшего обвиняют в жестоком нарушении прав человека и чудовищной коррупции. Он бежал из страны, украв из ее казны более 10 млрд. долларов. Его жена, Имельда, затем вернулась н Филиппины и даже стала членом парламента.

Есть опасения, что Маркос-младший усилит репрессии против независимых СМИ, которые следили за его предвыборной кампанией, и постепенно расправится с политическими противниками.