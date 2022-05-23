Стало известно, в каких странах курят больше всего

Курящих мужчин в пять раз больше, чем женщин Фото: Shutterstock

По мнению ученых, курение продолжает оставаться одной из серьезнейших проблем человечества. Аналитики утверждают, что на сегодняшний день в мире насчитывается не менее 1,3 миллиарда курильщиков, которые ежедневно подвергают риску свою жизнь и здоровье других людей, а также активно загрязняют окружающую среду.

Согласно статистике, опубликованной учеными Иллинойсского университета, курящих мужчин в пять раз больше, чем женщин, а совокупно в год курильщики употребляют порядка 5 триллионов сигарет, обеспечивая сверхприбыли пяти компаниям, которые контролируют 80% табачного рынка.

Пандемией ученые называют курение вовсе не для красного словца: в 2019 году пагубная привычка стала причиной 8,7 миллиона смертей самих курильщиков, а пассивное курение убило не менее 1 миллиона человек. Для сравнения: с начала пандемии коронавируса официально зафиксировано почти 6,3 миллиона летальных исходов среди заразившихся COVID-19.

Больше всего курят граждане Белоруссии, Болгарии и Северной Македонии – здесь на одного человека в год в среднем уходит до 2,5 тысячи сигарет. Несколько меньше табака употребляют в России и Китае – порядка 1900 сигарет на человека в год. Примечательно, что в США наиболее распространенной привычка к курению является в ЛГБТ-сообществах.

Несмотря на то, что общая доля курильщиков в мире постепенно снижается (в основном благодаря жесткому регулированию в этой сфере в ряде стран), в развивающихся странах курят все больше, а пристрастие к пагубной привычке возникает у подростков все раньше. Например, больше всего курящих подростков в Румынии, Болгарии и странах бывшей Югославии. И за последние годы почти в половине государств, если быть точным, то в 63 из 135, число курильщиков выросло.

В попытках сохранить прибыль табачные гиганты меняют стратегию, переориентируясь на страны, в которых антиникотиновое законодательство либо отсутствует вообще, либо является очень слабым. А еще реклама никотина стала тоньше и изощренней: сигареты как бы невзначай всплывают в фильмах и клипах, а для ненавязчивого продвижения табачной продукции инфлюэнсерам нередко платят большие деньги.