Живут гуси без бабуси: Дикие гуси изгадили целый город в Калифорнии

Hа помощь птицам пришли зоозащитники Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти небольшого американского городка Фостер-Сити (штат Калифорния) безуспешно пытаются справиться с нашествием диких гусей, которые в буквальном смысле этого слова загаживают пляжи и городские парки.

Чего только не предпринимала администрация города: ограждала территории высокими заборами, использовала специально обученных собак, применяла стробоскопы и звуковые отпугиватели… Тщетно – настырные птицы проникают всюду и засыпают землю перьями и пометом.

Отчаявшись, мэрия подала запрос в Службу рыболовства и дикой природы США с целью получить разрешение на уничтожение части надоедливых пернатых. Но тут на помощь птицам пришли зоозащитники из группы Direct Action Everywhere.

– Гуси – дикие животные, и это и их земля. Они – часть пейзажа, они – часть Фостер-Сити. И их нельзя убивать, – заявил представитель организации Эрик Аллен.

Помимо этого активисты Direct Action Everywhere устроили акцию протеста под стенами мэрии, требуя оставить в покое беззащитных гусей.

Городские власти, не привыкшие к народным возмущениям, поспешили заверить борцов за права животных, что пока ничего страшного не произошло. В то же время чиновники подтвердили намерения физически ограничить поголовье птиц, поскольку город обязан следить за надлежащим состоянием парков, пляжей и прочих мест общественного пользования.