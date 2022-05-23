Помощь Украине истощила запасы военной техники ЕС

Боррель заявил, что ресурсы военной техники в Евросоюзе на фоне помощи Украине подходят к концу Фото: REUTERS

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ресурсы военной техники в Евросоюзе на фоне помощи Украине подходят к концу.

– Истощение запасов в результате военной поддержки, которую мы оказали Украине, является наиболее очевидным примером наших недостатков. Это дополняет те проблемы, которые унаследованы от прошлых сокращений бюджета и недофинансирования. – вынужден был признать глава внешнеполитической службы Евросоюза.

В связи с этим Боррель напомнил странам-участницам альянса о необходимости нести коллективную ответственность за собственную безопасность и выступил с предложением создать объединенные европейские вооруженные силы.

Ранее дипломат посетовал, что затраты ЕС на вооружения неуклонно снижались в 2008-2014 годах и лишь недавно вышли на докризисный уровень, а также призвал страны Евросоюза увеличить военные инвестиции, чтобы компенсировать те затраты техники и вооружений, которые были переданы Незалежной в рамках помощи.

– Настало время продвигать вперед европейскую оборону. Нам необходимо укрепить европейскую оборонно-промышленную базу и обеспечить наличие необходимого военного потенциала. Чтобы иметь возможность увеличить наш военный потенциал, чтобы защитить себя, сделать НАТО сильнее и лучше поддерживать наших партнеров, когда это необходимо, – заявил Боррель.