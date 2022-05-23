Видео разминирования территории "Азовстали" российскими военными показало Минобороны РФ

Саперы обнаруживают и обезвреживают минные поля и ловушки из противопехотных мин

Инженерные подразделения Вооруженных сил России продолжают инженерную разведку и разминирование от взрывоопасных предметов территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

- Саперы обнаруживают и обезвреживают минные поля и ловушки из противопехотных мин, которыми националисты минировали весь периметр предприятия и строения на его территории. Также саперами обезвреживаются неразорвавшиеся боеприпасы и вооружение представляющее опасность, - сообщают в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что за двое суток работы российскими инженерными подразделениями уничтожено уже более 100 взрывоопасных предметов.

Отметим, что большинство мин были сняты самими украинскими националистами после того, как они сложили оружие и сдались. Но некоторые "сюрпризы" остались под завалами.

Там, где есть риск, к работе привлекаются специализированные бронированные машины разминирования. Часть фугасов уничтожаются на месте.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

После полного освобождения Мариуполя изменился статус Азовского моря. В ходе специальной операции на Украине оно фактически стало внутренним морем Республик Донбасса и России. По словам постпреда Крыма при президенте, вице-премьера крымского правительства Георгия Мурадова после освобождения от украинских националистов в Херсонской и южной части Запорожской областей киевский режим навсегда потеряет выход к Азовскому морю.