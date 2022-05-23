Русские либералы пожелали россиянам обнищания и попросили за это признания на Западе

Поэт Александр Дельфинов на конференции "СловоНово". Фото: YouTube

Беглая российская либеральная оппозиция окончательно расчехлилась в своем русофобстве. Причем, сразу на двух своих тусовках. В Тель-Авиве прошла конференция "СловоНово", куда явились светочи либеральной мысли и представители сбежавшей туда из России богемы. ТЕ самые, которых некоторые окрестили "испугавшимися патриотами".

Там говорили много и откровенно. Например, о необходимости обнищания российского населения и поражении России в спецоперации на Украине. Все исключительно на благо демократии.

- Способно изменить ситуацию только жёсткое военное поражение России, которое чревато ядерной катастрофой. Поэтому, лучше всего, если это поражение будет вялотекущим, - заявил, например, публицист и литературный критик Юрий Володарский. - И, в конце концов, в России будут действовать – после обнищания масс, после резкого ухудшения экономического положения...

Присутствовавшие на мероприятии Борис Гребенщиков, Алла Пугачева, Максим Галкин, Вениамин Смехов, Марат Гельман, Леонид Парфенов, Андрей Макаревич, получавшие государственные награды (и не скупились на благодарности в ответных речах), не выразили протеста ни словом, ни звуком, ни даже жестом. А молчание, как известно, - знак согласия. Кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" Борис Гребенщиков даже похвастался, что перевел Украине 12 миллионов евро.

Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков и Алла Пугачева встретились в Израиле. Фото: СОЦСЕТИ

Дальше пошел сбежавший от возбужденного в отношении него уголовного дела по обвинению в хищении государственных средств в особо крупном размере экс-депутат Госдумы Пономарев. Он объяснил, что украинская армия сейчас на самом деле Россию… лечит.

- На нас, прежде всего, ответственность за устранение очага агрессии. Чтобы болезнь была вылечена. Кроме нас никто этого не может сделать. Помочь Украине могут все. А вылечиться внутри России никто не может, и сейчас украинская армия делает нашу работу, - заявил он.

Вот чего им хочется на самом деле. Ну, по большому счету, не открытие. Он еще во время беспорядков на Болотной говорил, что после прихода к власти в России, перевешает всех политических противников на уличных фонарях. А ведь его тогда пытались оправдывать, дескать, неудачно пошутил парламентарий.

А они не шутят. Они мечтают:

«На секунду представьте, что случится, когда начнутся обстрелы Крыма? А они, безусловно, начнутся, - мечтает Гарри Касапров, которого уже даже свои считают «отстоем». Он, кстати, такой вариант развития событий считает "последним историческим шансом". - Есть надежда сегодня, что Западный мир понимает всю необходимость содействия России. А это содействие заключается в том, чтобы помочь нам, «мыслящей России», все-таки избавиться от исторического балласта. Все-таки, реализовать программу максимум».

Вторая тусовочка прошла в Вильнюсе. Там "элитные" огрызки российских либералов в лице Соболь, Чичваркина, Ходорковского и все того же Каспарова показывали не столько озабоченность судьбой России, сколько решали, где и как им харчеваться дальше. Для решения этой проблемы разработали «паспорт «хорошего» русского».

Смысл такой: сейчас к русским отношение на Западе плохое (это даже Чичваркин признал) - по паспорту с двуглавым орлом банки отказываются обслуживать, компании не берут на работу - но "светлоликие строители Прекрасной России Будущего" возмущены дискриминацией. Только не потому, что русских ущемляют, а потому что их - сбежавших из "Кровавого Мордора» - ровняют с «чернью». Вот чтобы ликвидировать эту вопиющую несправедливость, они и предлагают государствам Запада выдавать присягнувшим им "гражданам России" удостоверения "хороших" русских.

Как условилось «политбюро», кандидат на получение такого вожделенного "аусвайса" должен будет письменно осудить Путина, внешнюю политику России, проводимую на Украине СВО и присягнуть на верность Западу и его "демократическим ценностям". Эту просьбу тщательно рассмотрит «кто надо», и может быть (если убедительно отречешься) дадут вожделенную бумажку о лояльности Западу. Тогда уж точно все блага западного мира обрушатся, как из рога изобилия.

Остальные русские – недочеловеки, унтерменши, как определил в середине прошлого века один из их кумиров. Их, как уже говорил Пономарев, следует убивать, чтобы не мешали.

- Вот мой аусвайс о благонадежности и лояльности, где тут получать коробку печенья и банку варенья? – так бы мог говорить современный Мальчиш-Плохиш.

Но почему же вы, господа хорошие, останавливаетесь на половине пути? Аусвайс, будь он бумажным или картой с чипом, можно же потерять. А должно быть что-то такое, что с тобой всегда – например, татуировка на лбу. Благо, в истории уже есть прецеденты: "И сделал Господь Каину знамение" - поставил Господь Каину знак.

Каинова печать – всего лишь формализация того знака, который они носят на себе.

А ставить печать (выдавать аусвайсы новых коллаборантов) кто будет?

P.S. Как же хорошо и просто здорово, что вы настолько прямые и откровенные русофобы.