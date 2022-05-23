Минобороны уничтожило ракетами резервы ВСУ с Западной Украины

Под удар на станции Малин Житомирской области попали вооружение и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из Ивано-Франковска

Минобороны России продолжает "сушить" группировку Вооруженных сил Украины на Донбассе. Все направления на Донбасс находятся под контролем разведки, а любая переброска иностранных вооружений и резервов пресекается в пути.

- Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожено перебрасывавшееся на Донбасс вооружение и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из Ивано-Франковска, - заявил на брифинге СМИ официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-майор отметил, что за прошедшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования на Донбассе поражены четыре пункта управления, узел связи оперативно-тактической группы "Север" в районе населенного пункта Бахмут Донецкой Народной Республики, 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Соледар, Соль, Бахмут, Берестовое, Закотное и Нырково Луганской Народной Республики.

Также в районе населенного пункта Бахмут Донецкой Народной Республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ".

- Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 39 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также уничтожен склад боеприпасов в районе Красный Лиман Луганской Народной Республики. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 230 националистов, выведены из строя 33 единицы украинской военной техники, - отметил Конашенков.

Силами противовоздушной обороны (ПВО) российской армии за сутки сбиты три самолета Су-25 воздушных сил Украины, в том числе два – в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области и один над Павлоградом Харьковской области. Эти самолеты явно были переброшены из бывших стран СНГ и Европы, так как они должны были давно у Вооруженных сил Украины закончиться. Как и беспилотники, которых ежедневно сбивается около десятка.

За минувшие сутки на Донбассе сбиты еще 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2» в районе Лозовая Харьковской области.

Бойцам ПВО удалось спасти жизни многим военнослужащим и гражданским лицам в Херсонской и Харьковской области, где над населенными пунктами были сбиты две украинские баллистические ракеты "Точка-У" и восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".

По данным Конашенкова, ракетными войсками и артиллерией поражены 73 пункта управления, 578 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 37 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях. Также уничтожены 13 танков и боевых машин пехоты, пять установок реактивных систем залпового огня "Град", а также три склада боеприпасов.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

177 - самолетов.

125 - вертолетов.

990 - беспилотных летательных аппаратов.

319 - зенитных ракетных комплексов.

3226 - танков и других боевых бронированных машин.

421 - установка реактивных систем залпового огня.

1643 - орудия полевой артиллерии и миномета.

3106 - единиц специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны России публикует очередные допросы пленных всушников. Они продолжают жаловаться на командиров, призывают однополчан сдаваться или добровольно складывать оружие и прекращать сопротивление.