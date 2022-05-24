Ближайшее ковидное будущее: «омикрон» может стать еще более заразным

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Коронавирус не ушел из России, в стране активно болеют более ста тысяч человек. Об этом на форуме «Здоровье нации – основа процветания России» заявил Министр здравоохранения Михаил Мурашко. В апреле глава Минздрава указывал на то, что в ряде регионов вновь начал отмечаться рост заболеваемости COVID-19, а в начале мая этот процесс продолжился – сразу несколько субъектов отчитались об увеличении числа новых случаев COVID-19.

Очередную волну заболеваемости коронавирусом в России с большой долей вероятности можно ожидать в июне – это еще одно заявление министра Мурашко, прозвучавшее 30 апреля. Эксперты начали подтверждать этот прогноз, причем некоторые из них называют более ранние сроки. В частности, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил в СМИ, что первый всплеск новой волны, вполне вероятно, уже сейчас происходит в крупных городах. Не стоит также забывать и о факторе длинных выходных, которые граждане провели в условиях полного отсутствия каких-либо ограничений, поэтому подъем заболеваемости может начаться в течение одной-двух недель.

В настоящее время доминирующим в России остается вариант ВА.2 штамма Омикрон – так называемый «стелс-омикрон». На его долю приходится более 90% всех случаев заражений, заявил 8 мая руководитель научной группы новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Отличительная черта этого варианта штамма – способность оставаться «незамеченным» для ряда ПЦР-тестов.

«Дельта» развивалась в организме намного быстрее, чем исходный вариант («уханьский» штамм – прим. ред.), «омикрон» – быстрее «дельты», «стелс-омикрон» – еще быстрее, что и вызвало дополнительный подъем заболеваемости во многих странах. Я не очень представляю появление нового штамма с еще более высокой инфективностью (способностью заражать большее количество людей и с более коротким инкубационным периодом - ред.)», – признается ведущий научный сотрудник института клинической и экспериментальной медицины РАН, доктор биологических наук, вирусолог Александр Чепурнов. Но если инкубационный период у новых штаммов будет короче хотя бы на полдня – будет новая волна, уверен он.

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В Минздраве риски подъема заболеваемости связывают со снижением коллективного иммунитета. По данным портала стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в России сейчас (на 20.05.2022 – ред.) составляет 39,2%, и он неуклонно сокращается. Полностью вакцинированными считаются почти 87 миллионов человек, но коллективный иммунитет – это не просто отношение вакцинированных к численности населения, он рассчитывается по сложной математической формуле со множеством переменных. Единственный способ снизить риски в преддверии новой волны – своевременная иммунизация, подчеркнул глава Минздрава Михаил Мурашко.

«На фоне уже имеющегося коллективного иммунитета, пусть и уже не такого высокого, новая вспышка, вероятнее всего, не будет носить катастрофического характера. Но это не значит, что можно расслабляться», – уверен доктор биологических наук, вирусолог Петр Чумаков. Специалист отмечает, что иммунизацией нельзя пренебрегать в первую очередь людям из групп риска, поскольку для них любая инфекция может оказаться опасной, в том числе смертельно опасной.

В эти группы риска входят пациенты с онкологическими заболеваниями, хроническими заболеваниями (сахарный диабет I и II типа, тяжелая бронхиальная астма и прочими), люди, перенесшие трансплантацию органов, пациенты на диализе. Они чаще страдают COVID-19 в тяжелой форме, с осложнениями и неблагоприятными исходами, поскольку естественная способность их организма бороться с инфекциями снижена. Еще одна проблема состоит в том, что у данных категорий может не выработаться достаточное количество антител после вакцинации, поскольку иммунная система функционирует не так, как у здоровых людей. В таких случаях показана так называемая пассивная иммунизация, когда антитела вводятся в организм в готовом виде.

Препараты для пассивной иммунизации создаются на основе моноклональных антител. Их применение уже одобрено Минздравом России, препараты уже доступны для пациентов в больницах и поликлиниках нашей страны.

«Для борьбы с коронавирусом моноклональные антитела могут применяться в двух тактиках. Первая – это непосредственно лечение болезни. В случае начала их использования на первых стадиях заболевания моноклональные антитела способны нейтрализовать коронавирус. Вторая тактика – профилактическая. К примеру, человеку по ряду причин нельзя делать вакцину. В этом случае препарат моноклональных антител применяется для профилактики», – рассказал «КП» заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ Вакцин и сывороток им. Мечникова, доктор медицинских наук Михаил Костинов. А вот препараты плазмы или иммуноглобулина переболевшего человека пациентам из групп риска следует давать с осторожностью, уверен профессор Костинов, так как, по его словам, вместе с полезной фракцией в этих лекарственных препаратах могут передаваться и другие вещества, которые пока не открыты наукой. Кроме того, у моноклональных антител есть преимущество в направленности действия, подчеркнул Костинов.

Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом сейчас имеет низкие показатели, из речи врачей пока не уходит слово «борьба». Это значит, что опасность не миновала окончательно. Ограничительные меры практически повсеместно отменены, однако правила, которые продиктовала нам пандемия, лучше всё же продолжать соблюдать. Они очень просты: социальная дистанция, мытье рук, использование санитайзеров и, конечно, своевременное обращение к врачам. Только в этом случае мы сможем когда-нибудь начать употреблять применительно к коронавирусу слово «победа».