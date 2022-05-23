Минобороны России продемонстрировало боевую работу летчиков и артиллеристов на Украине

Су-35С предназначен для завоевания господства в воздухе путем уничтожения пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов управляемыми ракетами

Минобороны демонстрирует боевую выучку экипажей истребителей Су-35С Западного военного округа по уничтожению объектов военной инфраструктуры ВСУ в ходе специальной военной операции на Украине. Самолет Су-35С имеет возможность применения всей номенклатуры существующих и перспективных образцов авиационного вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", включая высокоточное.

Именно оно используется для поражения целей, которые находятся под землей, и рядом с жилой застройкой, когда нужно точно попасть в цель.

"Су-35С предназначен для завоевания господства в воздухе путем уничтожения пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов управляемыми ракетами на большой, средней и малой дальности, при ведении дальних и ближних маневренных боев, при автономных и групповых действиях, поражения надводных и наземных целей всеми видами вооружения, в любых метеоусловиях, а также объектов наземной инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования", - комментируют в Минобороны России.

Военное ведомство также показало боевую работу расчетов 152-мм самоходных гаубиц "Гиацинт-С", что с военными пилотами поразили за прошлые сутки три пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, четыре склада боеприпасов.

В результате ударов ликвидированы более 210 украинских националистов и более 38 единиц военной техники.

- Расчеты самоходных установок в ходе проведения специальной военной операции выполняют огневые задачи по уничтожению опорных пунктов, фортификационных сооружений, техники и живой силы противника, а также успешно подавляют огневые позиции ВСУ в ходе ведения контрбатарейной борьбы, - комментируют кадры в Минобороны России.

Отмечается, что "после уничтожения целей противника, как и в случае обнаружения беспилотных летательных аппаратов неприятеля, артиллеристы незамедлительно меняют огневые позиции".

Недавно, в ходе выполнения задач контрбатарейной борьбы батареей "Гиацинтов-С" уничтожено подразделение 155-мм буксируемых гаубиц "М-777" производства США. Их расчеты оказались менее слаженными и расторопными.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Военнослужащие Росгвардии в ходе инженерной разведки железнодорожного моста в Харьковской области обнаружили участки, заминированные противотанковыми минами ТМ-62. Националисты установили мины на подъездах к мосту. Все опасные находки были на боевом взводе, взрыватели замаскированы под дорожным полотном. В результате смелых и решительных действий саперов Росгвардии мост и подъезды к нему были успешно разминированы, а мины извлечены и переданы на уничтожение.

В ходе другой разведывательно-поисковой операции при проверке окраины одного из населенных пунктов Харьковской области на заброшенном предприятии бойцы Росгвардии обнаружили хорошо оборудованные и замаскированные позиции ВСУ и БТР-80 с полными боекомплектами.

Также при проведении специальных адресных мероприятий в одном из населенных пунктов Харьковской области при досмотре школы росгвардейцы обнаружили схрон ВСУ, в котором находилось стрелковое вооружение и боеприпасы, форменное обмундирование, средства личной бронезащиты. Находки были вынесены из школы и уничтожены.

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