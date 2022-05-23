Дмитрий Нагиев: «Отец с детства должен показывать сыну, что признает его мужчиной, считает равным»

Фото предоставлены ОКАПИ-продакшн

26 мая на большие экраны при информационной поддержке «КП» выходит семейная комедия «Мой папа — вождь» Егора Кончаловского, где Дмитрий Нагиев сыграл главную роль — вернувшегося из диких стран брутального мужчины. Раньше он был капитаном дальнего плавания Петровым, но затем, как считалось, пропал без вести. А нашелся в ином статусе — одичалого вождя африканского племени. Вернувшись в город, герой начинает жизнь заново, восстанавливая память по фрагментами, привыкая к новым реалиям мира и забытой, но родной семье.

Фото предоставлены ОКАПИ-продакшн

В беседе с «КП» Дмитрий Нагиев объяснил, чем привлекателен его вождь, почему на грим уходило по шесть часов и что главное в тонких отношениях между отцом и сыном.

Фото предоставлены ОКАПИ-продакшн

- Дмитрий, как нашла вас история папы-вождя?

- История нашла меня еще в допандемийное время, так что ждать момента перевоплощения в африканского вождя пришлось два года. Но это того стоило.

Фото предоставлены ОКАПИ-продакшн

- Почему? Что по-актерски привлекло в этом вызове?

- Во-первых, понравилась сама история: на первый взгляд простая, но в ней заложено много важных смыслов. Во-вторых, возможность сыграть одного персонажа сразу в трех образах - брутального капитана, африканского вождя и человека, возвратившегося из первобытного состояния в современный мир.

Фото предоставлены ОКАПИ-продакшн

- Были ли у вас в голове некие референсы при работе над ролью: Синьор Робинзон из итальянской комедии, бандитские прототипы из 90-х или, может, «Джордж из Джунглей»?

- Референсы я не очень люблю, ведь моя задача создать нового героя, а не копировать другого. Конечно, не думать о референсах не получается, мы все видели эти фильмы и, хотим того или нет, считываем некоторые черты героев. Но копировать нельзя, иначе получится какой-то Франкенштейн. Своего персонажа надо «вырастить».

Фото предоставлены ОКАПИ-продакшн

- Как создавался красочный образ вашего персонажа? Татуировки — ваши, а костюм, браслетики на руках, как это все подбирали?

- Насколько я понимаю, это собирательный образ, сделанный художниками на основе национальных костюмов африканских и южно-американских племен. С миру по нитке — мне на браслетики. Кстати, костюмчик получился удобным: движений не сковывает, тело дышит.

Фото предоставлены ОКАПИ-продакшн

- Много времени уходило на боевой раскрас?

- Все просто. Часа три на грим и костюм и еще час, чтобы все это смыть (улыбается).

Фото предоставлены ОКАПИ-продакшн

- В чем ключевой конфликт вождя, на ваш взгляд?

- Знаете, что мне больше всего нравится в вожде? Что он человечен, несмотря на все нашу цивилизованность: в нем человечности гораздо больше, чем в тех, кто носит костюмы. Обнуление, которое произошло с ним на острове, сделало из контрабандиста человека, хотя пришлось принести в жертву себя и любовь близких. Но судьба дала шанс герою вернуть любовь, себя и не потерять человечность, которую он уже приобрел. Это тяжело, потому что со сложного пути всегда хочется свернуть на простой. Как в боксе: несложно получить титул, сложно его удержать.

- Очеловечивание — процесс, зависящий от обстоятельств и общества?

- Прежде всего, от того, кто очеловечивается, потому что без желания сделать это никакое общество и никакие обстоятельства не помогут и не сделают ни из кого человека. Зато обстоятельства могут или очень сильно помочь, или помешать, так что от них тоже много зависит.

Фото предоставлены ОКАПИ-продакшн

- От чего зависит успешность отношений отца и сына?

- Любовь – это базовое чувство для отношений, без нее все остальное невозможно. А вот дальше, мне кажется, на первый план выходит доверие. Если между отцом и сыном будет доверие, эти отношения обречены на успех. А еще отец с детства должен показывать сыну, что признает его мужчиной, считает равным себе.

- Если кто-то в вашей семье неправ, кто обычно извиняется первым?

- Кто неправ, тот и извиняется. Признать свою ошибку — это поступок.

Фото предоставлены ОКАПИ-продакшн

- Сентиментальность для мужчины, особенно в отношениях с детьми, — это плохо?

- Это прекрасно, вопрос в другом: мы не привыкли такое показывать. «Мужчины не плачут, мужчины не чувствуют, не сюсюкаются». Бред. Мы и плачем, и чувствуем, и сюсюкаемся, вопрос в том, кому и когда это показывать. Но уметь (это делать) — это важно.

- Чему, на ваш взгляд, в первую очередь отец должен научить сына?

- Мне кажется, что после фильма ответ будет понятен: охотиться на коз, делать копье и строить шалаш. Ах, да! Еще любить.

«Мой папа — вождь», во всех кинотеатрах с 26 мая

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