Россияне рассказали, как борются весной с апатией и усталостью

Врачи утверждают, что именно в это время года большая часть населения страдает от нехватки витаминов Фото: Shutterstock

Две трети россиян каждую весну в период авитаминоза стараются бережнее относиться к своему здоровью. Об этом свидетельствуют результаты сайта KP.RU. Врачи утверждают, что именно в это время года большая часть населения страдает от нехватки витаминов, из-за чего довольно часто сталкивается с апатией, усталостью, недомоганиями, головными болями и другими неприятными симптомами.

Так, почти треть россиян каждую весну пропивает витаминные комплексы. 29% респондентов уверены, что эта мера помогает укрепить иммунитет и улучшить общее самочувствие. А еще 23% считают, что лучше получать витамины из свежих овощей и фруктов, поэтому стараются как можно больше таких продуктов добавлять в свой рацион.

«Каждое лето собираю ягоды, овощи и убираю в морозильник, и из магазина фрукты и овощи - тоже в морозильник, а потом круглый год компот из них варю или зажарку делаю – вот, пожалуйста, все необходимые витамины», - говорит участница опроса.

«Я ем гранаты и лимоны, а еще верю, что иммунитет улучшает лук», - рассказывает другая.

«Какие овощи и фрукты весной? Те, что продают уже точно без витаминов», - сокрушается третья.

9% участников исследования рассказали, что весной стараются как можно чаще бывать на природе, а еще 7% - больше отдыхать и высыпаться.

Две трети россиян каждую весну борются с авитаминозом

«Я принимаю витамины, ем фрукты, овощи, гуляю больше, чем зимой. А также считаю, что правильный режим сна - 50% нашего здоровья», - делится своим мнение участница опроса.

Еще 2% россиян верят, что залог хорошего самочувствия – это спорт. А 1% респондентов решают проблему усталости и весеннего авитаминоза кардинально – отправляются в отпуск.

Оставшиеся 29% россиян признаются, что по весне ничего не делают для восстановления иммунитета. Респонденты добавляют, что никогда не сталкиваются с симптомами авитаминоза или просто ждут, пока неприятные симптомы пройдут сами с наступлением теплой и солнечной погоды.

Опрос в социальных сетях провел сайт KP.RU. В исследовании приняли участие 14 тысяч человек.