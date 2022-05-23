Почему Путин и Лукашенко постоянно меняют место встречи

Дмитрий Песков
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В понедельник, 23 мая, в Сочи проходили переговоры президентов России и Белоруссии. Это и стало поводом для разговора журналиста «Комсомольской правды» с официальным представителем Кремля.
- ...Дмитрий Сергеевич, вот я заметил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко постоянно меняют место встречи. Чем это объяснить?
- Они, действительно, 12 апреля. в День космонавтики, встречались на космодроме «Восточный». Потом - в Москве. И договорились пообщаться в Сочи.
Президенты России и Белоруссии неоднократно проводили встречи и в столице, и в городе-курорте.
И это совершенно нормальная такая смена географии для контакта.
- Ну, вот у меня на памяти еще встречи Путина и Лукашенко в Волынском, это комплекс правительственных зданий в Москве, где находится Ближняя дача товарища Сталина. И Александр Григорьевич ее тогда посетил. В Ново-Огареве тоже проходили переговоры двух президентов... Вообще, от чего зависит выбор места встречи? От того, насколько у нас близкие отношения? От важности обсуждаемых тем? Или - от желания президентов, настроений?
- Ну, трудно сказать. На это влияет целый комплекс каких-то факторов.
И планы президентов - и рабочие, и личные...
Ну, и конечно, все-таки, гораздо лучше разнообразить географию.
- Понятно. То есть, каких-то поводов здесь - ну, из-за настроения там или искупнуться захотели... Вот такого нету, да?
- Нет, такого нет.
- Спасибо большое.
- Пожалуйста.