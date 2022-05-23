Зеленский втягивает Польшу в войну с Россией

Зачем польский президент в Киеве встречался с украинским коллегой и с депутатами Рады? Фото: REUTERS

В программе «Утренний Мардан» на «Радио «Комсомольская правда» итоги визита польского президента Анджея Дуды в Киев с его выступлением в Раде и законом о статусе поляков на Украине, подготовленным Владимиром Зеленским, мы обсудили со Станиславом Стремидловским, экспертом-полонистом информагентства Regnum.

ХОТЯТ РАСПАДА РОССИИ

- Польша пытается играть взрослую роль в российско-украинском конфликте? Или у Варшавы есть виды и на Восточные Крессы — а визит Дуды и закон Зеленского об особом статусе польских граждан на Украине это подразумевает и объединяет?

- Поляки никак не могут примириться с тем, что Россия смогла, а Польша – нет. Концепция «трех братьев» – ляха, руса и чеха, - она в Польше присутствует до сих пор. Хотя чех уже не тот, чех давно стал подстилкой для Германии. А рус и лях - они по-прежнему конкурируют на этом, украинском пространстве.

- И для поляков это так важно?

- Очень важно. Неслучайно сейчас в польской прессе стали появляться публикации о контролируемом развале России, о том, что Россия должна быть расчленена.

- А насколько серьезные эксперты об этом пишут?

- Пока не самые серьезные издания об этом пишут, но эта мечта остается в планах польской элиты — они хотели бы, чтобы нас не было. Россия к Польше относится более лояльно - на наш взгляд, Польша как государство должна присутствовать в Центральной и Восточной Европе. Это разница между тем, кто может позволить себе великодушие, и тем, кто этого позволить себе не может.

- Украинская ситуация для Польши представляет возможность переиграть ситуацию?

- Многие там так полагают, но это ошибочное представление. И ряд польских изданий уже начали над этим задумываться. Есть у них популярное массовое издание Onet.pl. Этот интернет-портал опубликовал аналитическую статью, где делается вывод, что по Украине проиграли все — но, в первую очередь, проиграла Польша.

ПЛЕВОК В ЛИЦО ВАРШАВЫ

- Почему?

- Украина становится гирей на польских ногах, которая утаскивает ее под воду. И визит президента Дуды на Украину это показал.

- Поясните?

- Дело ведь не в том, что Дуда в Раде выступал. До Дуды в апреле 2015-го там вещал предыдущий президент Польши, Бронислав Комаровский. Он тоже рассказывал много интересных вещей. Но после его выступления украинский парламент принял закон, прославляющий... украинских националистов, УПА-ОУН (организация запрещена в РФ).

- Но это же плевок же в адрес Варшавы?

- Через две недели Бронислав Комаровский в интервью польскому телеканалу TVN сказал, что это недопустимо, что такого рода законы не могут быть приемлемы в Польше. Но украинцы это сделали.

- А что украинцы делают сейчас?

- Одну интересную и неприятную для Варшавы вещь. Они пытаются Польшу втянуть на Украину так, чтобы для Польши это стало проблемой ее национального видения, национального курса и национальной безопасности.

- Киев становится для Варшавы внутренней политикой?

- Проблемой внутренней политики. Для России Украина тоже является проблемой внутренней политики. А когда она станет проблемой внутренней политики для Польши, я не позавидую полякам. Они с этой проблемой не справятся.

- Отчего же не справятся?

- Екатерина Великая интегрировала украинцев в российское имперское пространство. Разумовский, Безбородко - многие украинцы стали великими русскими правителями и сделали немало для блага Российской империи.

- А что сделали украинцы?

- Комаровский, когда в 2015 году выступал в Польше, вспомнил про Гадячский договор с гетманом Иваном Выговским. Тогда был шанс у Польши объединиться с украинскими полковниками. Но в итоге ничего не получилось - поляки предали украинцев. Выговского расстреляли, украинским православным священникам не дали места в Сенате Польши. И, вообще, поляки к украинцам относились и относятся утилитарно.

Поляки никак не могут примириться с тем, что Россия смогла, а Польша – нет. Фото: REUTERS

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ НЕЗАЛЕЖНОЙ

- Это как?

- Украинцы для поляков - предмет для экспансии, для поставок еды, но не то, что поможет Польше стать великой. При нынешнем сочувствии к украинцам в Варшаве видят и другое. Поляков все больше раздражает то, что украинцам дают льготы, которых нет у них. Эта пружина сжимается, но скоро разожмется.

- В чем нынешняя логика польского правительства?

- Заявление премьера Польши Моравецкого о том, что Норвегия должна поделиться доходами от нефти и газа с Украиной - необъяснимо. Ведь Польша собирается выстраивать энергонезависимость на основе газопровода «Baltic Pipe». По нему газ из Норвегии пойдет через Данию в Польшу. И как Варшава считает возможным требовать от Осло делиться деньгами с Киевом и одновременно требовать от Норвегии поставлять газ полякам?

- Логика войны?

- Сомнительно. Польская армия не имеет реальных возможностей вторгнуться на Украину. Польская армия – это довольно безобидное воинское объединение. Для которого операция вроде вторжение на Украину слишком сложна. Да и как сами украинцы к этому отнесутся?

- Не начнут стрелять в спину польским солдатам?

- Не исключено. Сейчас американская армия защищает саму Польшу. А что есть у Варшавы? Да фактически ничего. Есть проект «Троеморье» - Варшава хотела бы его превратить в геополитический. Создать геополитический плацдарм в Центральной и Восточной Европе.

- Чтобы его поддержал кто?

- Американцы и британцы. Этот геополитический проект должен балансировать между Западной Европой и Россией. Но эти мечты не сбудутся никогда - американцы на это не пойдут.

ПОЛЯКАМ ОТДАДУТ СОБСТВЕННОСТЬ НА УКРАИНЕ?

- Почему?

- Ссорить Европу между собой - любимое американское занятие. Сейчас они сломали Германию. Но в целом Западная Европа – это огромный потенциал, история, старая аристократия, Ватикан. А что есть у Польши? Это выскочка - по меркам Западной Европы. Она хочет, толкаясь локтями, занять ведущее место за столом. Но и в 18-м веке Польше это не позволили. Тогда даже французские просветители искренне одобряли раздел Польши между российской, прусской и австрийской империями.

- История про украинский закон об особом статусе поляка - чья инициатива?

- Зеленский много рассказывал, какой это будет замечательный закон. Но что именно в него входит, непонятно до сих пор. Вроде бы полякам позволят становиться руководителями администраций местных на Украине.

- Как это возможно?

- Технически? Не представляю! Что нужно полякам на Украине? Реституция своей собственности, которая у них была до 1939 года. Готов ли Зеленский предоставить полякам эту возможность? Станет ли он торговать Украиной?

- Сомнительно.

- И я вижу, что Зеленский хочет втянуть Варшаву в прямую войну с Москвой. Чтобы поляки вступили с Россией в боестолкновение.

- Пойдут ли на это поляки?

- Вряд ли. Они осторожны и трусливы стали в последнее время.

- А это идея Лондона, Варшавы или Киева?

- Тут пахнет британским следом. Англичане в 1939-м использовали Польшу для разжигания войны в Европе. Чтобы Германия сначала сожрала Польшу, а потом Францию. И после этого британцы смогли получить то, что хотели – коалицию США, Великобритания и СССР против немцев. Возможно, и сейчас британцы делают то же самое. Пожертвуют поляками, лишь бы заварить такую кашу в Старом Свете, из которой вся Европа будет выбираться полвека

- Лишь бы Германию добить?

- Черчилль говорил, что каждые 50 лет надо бомбить Германию. Сколько прошло лет? Разбомбить они планировали еще в начале 70-х годов. Но притормозили. И Польша тут в общеевропейском контексте.

- А как на это отреагируют украинцы - они же поляков веками недолюбливали?

- Пока украинцы находятся в Польше и поляки помогают украинским беженцам - Киев будет любить Варшаву. Но как только поляки окажутся на самой Украине и там свой нрав покажут, то быстро дадут знать, кто здесь хозяин. И вот тогда вся любовь к Польше у украинцев испарится. И они с радостью запихнут Польшу в котел очередной войны. А им, в Киеве, очень нужна европейская война.