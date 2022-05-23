«Терапия последней надежды»: ученые сообщили о близкой победе над раком

Президент и генеральный директор американской транснациональной фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что мир вплотную приблизился к победе над раком. Фото: Shutterstock

Президент и генеральный директор американской транснациональной фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что мир вплотную приблизился к победе над раком. Второе громкое заявление состоит в том, что при существующих вакцинах от коронавируса и протоколах лечения этого заболевания, число смертей от ковида можно свести к нулю. Так ли это, «Комсомолка» спросила у врача – иммунолога, кандидата медицинских наук, генерального директора контрактно-исследовательской компании Николая Крючкова.

- В борьбе с раком есть несколько направлений работы. Первое – это своевременная диагностика. Скрининговые методы, как правило, на ранней стадии не работают, а ресурсы, которые на это тратятся – колоссальные. Поэтому я говорю о своевременной диагностике, на той стадии, на которой быстро начатое лечение может привести к излечению человека, - говорит Николай Крючков.

Второй момент, - это лечение. Достаточно много видов онкологических заболеваний выявляются на поздних стадиях – третьей и четвертой, когда лечение уже крайне затруднено. По отдельным направлением онкологии сейчас разрабатываются методы терапии «последней надежды».

- Если бы мы на сегодняшний день были близки к победе над разными видами онкологических заболеваний, то не было бы смысла вкладываться в терапию на последних стадиях, более жесткую, с меньшими результатами. Это терапия паллиативная, которая дает продление жизни, но счет здесь ведется на месяцы, - отмечает эксперт. - Мы бы своевременно выявляли заболевание, что сейчас не так, и могли бы эффективно лечить болезнь, так, чтобы исцеление наступало с первого или со второго раза. Не было бы необходимости в дифференцированной терапии, в которой отличаются и препараты, и сроки химиотерапии и радиотерапии, и возможности хирургического вмешательства.

Работа в сторону излечения от рака идет. Есть и противораковые вакцины, и препараты на основе моноклональных антител, и препараты клеточной терапии, направлений очень много.

- От значительного прорыва нас отделяют десятилетия, - говорит Николай Крючков. - Другой немаловажный момент, это вопрос доступности передовых разработок для пациентов. В Израиле, например, любой пациент может получить доступ к любой экспериментальной терапии, если лечащий врач считает это целесообразным, то есть, терапия там закупается за счет государства. У нас в стране перебои по препаратам случаются даже по апробированным схемам лечения, и нет повсеместной доступности лучевой терапии.

Что же касается оптимистичного заявления главы компании Pfizer о том, что в силах медиков исключить все смерти от ковида, то наш эксперт уверен, что это невозможно ни для одного заболевания.

- Люди умирают и от сезонного гриппа даже в случае, когда нет вспышек заболевания. Коронавирусную инфекцию полностью из популяции убрать невозможно, наиболее реалистичный сценарий, - коронавирус станет сезонным, но при этом у него будет статус самого опасного сезонного ОРВИ. Другое дело, что при адаптации вируса к популяции, при широкой вакцинации и ревакцинации, при использовании комбинированных антигриппозных и антикоронавирусных вакцин, - можно кардинальным образом снизить летальность. Не до нуля, но при самых оптимистичных прогнозах – до 0,12 – 0,17 процентов от выявленных случаев, то есть, примерно до уровня сезонного гриппа.