Родился ребенок - в загс идти не надо: Свидетельство о рождении теперь можно получить онлайн

Родился ребенок - справка о его рождении появляется в цифровом профиле мамы
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Цифровизация теперь будет с нами с первых дней жизни благодаря новому сервису госуслуг. Он называется «Рождение ребенка» и позволяет получить сразу несколько услуг: получить документы, пособия, записаться в детский сад и т. д. Как сообщает налоговая, первый случай регистрации ребенка онлайн на днях состоялся в Якутии.
Вот как это выглядит на практике.
- Родился ребенок - справка о его рождении появляется в цифровом профиле мамы.
- Родителям предлагается получить базовый комплект документов ребенка: свидетельство о рождении, СНИЛС, медицинский полис, ИНН, справка о регистрации и сертификат на материнский капитал. Маме остается только внести в заявление имя малыша, информацию о месте будущей регистрации ребенка (обычно это адрес прописки родителей) и выбрать страховую компанию.
- Заявление на оформление детских документов согласовывается с отцом ребенка, если он указан в профиле мамы.
- Через некоторое время документы приходят в электронном виде и сохраняются в личных кабинетах обоих родителей.
При желании можно получить их бумажные версии в загсе, МФЦ или заказать платную доставку курьером здесь же в суперсервисе «Рождение ребенка».
Другие возможности суперсервиса
Как оформить пособия
Для получения федеральных и региональных пособий, положенных в связи с рождением ребенка, маме необходимо только проверить данные в автоматически сформированном заявлении. И подтвердить его отправку. Тоже одним кликом.
Через некоторое время (срок зависит от региона) деньги поступят ей на карту.
Как прикрепить новорожденного к поликлинике
Прикрепление к поликлинике не требует личного присутствия родителей. Достаточно подать электронное заявление в этом суперсервисе. В течение 5-7 дней придет уведомление о прикреплении.
Как записать ребенка в детский сад
Запись в детсад возможна с первого месяца жизни ребенка. Для этого достаточно отправить автоматически сформированное заявление, выбрать детские сады (можно несколько) и отслеживать статус очереди.
Что еще можно оформить онлайн?
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