Родился ребенок - в загс идти не надо: Свидетельство о рождении теперь можно получить онлайн

Родился ребенок - справка о его рождении появляется в цифровом профиле мамы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Цифровизация теперь будет с нами с первых дней жизни благодаря новому сервису госуслуг. Он называется «Рождение ребенка» и позволяет получить сразу несколько услуг: получить документы, пособия, записаться в детский сад и т. д. Как сообщает налоговая, первый случай регистрации ребенка онлайн на днях состоялся в Якутии.

Вот как это выглядит на практике.

- Родился ребенок - справка о его рождении появляется в цифровом профиле мамы.

- Родителям предлагается получить базовый комплект документов ребенка: свидетельство о рождении, СНИЛС, медицинский полис, ИНН, справка о регистрации и сертификат на материнский капитал. Маме остается только внести в заявление имя малыша, информацию о месте будущей регистрации ребенка (обычно это адрес прописки родителей) и выбрать страховую компанию.

- Заявление на оформление детских документов согласовывается с отцом ребенка, если он указан в профиле мамы.

- Через некоторое время документы приходят в электронном виде и сохраняются в личных кабинетах обоих родителей.

При желании можно получить их бумажные версии в загсе, МФЦ или заказать платную доставку курьером здесь же в суперсервисе «Рождение ребенка».

КСТАТИ

Другие возможности суперсервиса

Как оформить пособия

Для получения федеральных и региональных пособий, положенных в связи с рождением ребенка, маме необходимо только проверить данные в автоматически сформированном заявлении. И подтвердить его отправку. Тоже одним кликом.

Через некоторое время (срок зависит от региона) деньги поступят ей на карту.

Как прикрепить новорожденного к поликлинике

Прикрепление к поликлинике не требует личного присутствия родителей. Достаточно подать электронное заявление в этом суперсервисе. В течение 5-7 дней придет уведомление о прикреплении.

Как записать ребенка в детский сад

Запись в детсад возможна с первого месяца жизни ребенка. Для этого достаточно отправить автоматически сформированное заявление, выбрать детские сады (можно несколько) и отслеживать статус очереди.

ЗНАЙ!

Что еще можно оформить онлайн?

Переезд в другой регион

Оформление европротокола онлайн

Онлайн-взыскание и оплата долгов

Пенсия онлайн

Обжалование штрафов

Утрата близкого человека

Правосудие онлайн (отслеживание судебных документов)

Подача заявлений в правоохранительные органы

Имущество

Мое здоровье

Трудовые отношения

Строительство

Регистрация нарушений ПДД

Образование в РФ для иностранцев

Социальная поддержка

Цифровые документы об образовании

Помощь при инвалидности

Разрешения для бизнеса

Трудовая миграция

Мой бизнес

Безбумажные перевозки пассажиров и грузов