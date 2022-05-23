«Мы сделаем то, что обещали»: США случайно подтолкнули Китай к войне

Китай предпримет решительные действия для защиты своего суверенитета и безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Престарелый американский президент Джо Байден плохо выговаривает уже немало слов. Но на пресс-конференции во время своего визита в Токио он твердо произнес слово «Да», когда его спросили, готовы ли США в военном плане выступить на стороне Тайваня, если на него нападет Китай. «Мы взяли на себя это обязательство», добавил глава Белого дома. Хотя и без ритуального упоминания о признании «политики одного Китая», разумеется, не обошлось.

Пекин всегда считал Тайвань неотъемлемой частью территории Китая, хотя остров с 1949 года формально отделился от него. И задачу вернуть его в состав страны китайское руководство считает своим приоритетом. Но всегда подчёркивает, что добиваться этого собирается мирным путем. Впрочем, уточняют: если власти острова спровоцируют военный конфликт с материковым Китаем, то получат сокрушительный отпор.

Американцы в 1979 году ради налаживания сотрудничества с Китаем разорвали дипломатические отношения с Тайванем. При этом они сохранили тесные отношения с островом, в том числе и в военной сфере, включая обещание помощи в случае внешней угрозы безопасности Тайбэю. Что это за угроза, всем понятно. Но до последнего времени эта тема не вытаскивалась на первый план. Однако с апреля США явно начали «мутить воду». Сначала остров собралась посетить спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, третий человек в иерархии власти в стране, но визит внезапно отменили. Через несколько дней на Тайвань внезапно прилетели несколько американских конгрессменов, чтобы обсудить, в числе прочего, оружейную сделку почти на сто миллионов долларов.

Реакция Китая, назвавшего все это провокацией, была предсказуемо жесткой, и вблизи острова тут же начались масштабные военные учения Китайской народно-освободительной армии. С обеих сторон подтянулись и политики с дипломатами, делая суровые заявления в духе «мы не позволим и не допустим». Атмосфера вокруг проблемы Тайваня стремительно нагревалась американцами, особенно после того, как Китай отказался присоединиться к антироссийским санкциям. И вот логическое завершение: внятное «Да» Байдена на вопрос, втянутся ли США в военный конфликт с Китаем из-за Тайваня. Правда, примерно то же самое Байден говорил и в ноябре прошлого года. Но международная ситуация с тех пор поменялась радикально.

Президент США прибыл в Токио для переговоров с японским премьер-министром Фумио Кисидой и последующей встречи лидеров стран Quad - Австралии, Индии, США и Японии, которые ведут стратегический диалог по проблемам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Цель этого «диалога» была очевидна с самого начала - сдерживание растущей мощи и устремлений Китая в этой части мира. То есть антикитайская подоплека визита Байдена в Азию и делает его «Да» на вопрос, готовы ли США воевать с Поднебесной, особо значимым.

Еще одним подтверждением того, что в Токио Байден прилетел, чтобы договариваться о совместных действиях против Пекина, стало объявление им о запуске новой региональной экономической инициативы - Индо-Тихоокеанской экономической структуры (IPEF). В Вашингтоне видят IPEF как новую экономическую договоренность XXI века для решения современных задач: от установления правил цифровой экономики до обеспечения устойчивых цепочек поставок. Этот проект, предельно ясно пояснила министр торговли США Джина Раймондо, «знаменует важный поворотный момент в восстановлении экономического лидерства США в регионе и представлении альтернативы подходу Китая к этим важнейшим вопросам».

Противостояние Китаю, определяющее азиатскую поездку президента США, пишет китайская Global Times, «достигнет кульминации во время его визита в Японию, поскольку она превратилась в вассала США в сдерживании Китая и надеется укрепить свое собственное региональное влияние».

Сообщение о том, что Джо Байден поддерживает желание Японии стать постоянным членом «реформированного» Совбеза ООН, без сомнения, вызовут у китайских товарищей резкие возражения: американцы хотят протащить в Совбез своего вассала! Да и вопрос о «реформировании» этого главного органа ООН обсуждается уже десятилетия. Неужели в Вашингтоне уже нашли на него ответ, но с нынешними постоянными членами Совбеза, включая Россию и Китай, пока поделились?

Одним словом, с уже несвойственным ему задором Байден просто-таки «зажигал» в Токио антикитайскую тему. По этому поводу накануне приезда в Японию ему уже передали строгое предупреждение от Пекина во время телефонного разговора высокопоставленного китайского дипломата с советником Байдена по национальной безопасности Салливаном: если США будут продолжать разыгрывать «тайваньскую карту» и пойдут дальше по неверному пути, Китай предпримет решительные действия для защиты своего суверенитета и безопасности, и США могут быть уверенными, что «мы сделаем то, что обещали».

Особенно раздражает китайцев, что во время переговоров в Токио стороны намеренно проводили параллели между событиями на Украине и тем, что, как они «опасаются», может произойти с Тайванем. Конечно же, речь здесь об эскалации напряженности вокруг болезненного для Пекина территориального вопроса - пока на уровне политических предупреждений и угроз.

Но американцы, как и показали украинские события, весьма умело разжигают конфликты вдали от своей земли. Вот уже горит в Европе, теперь раздувать военный огонек пора в Азии… Задача максимального «ослабления» России, как уверены в Вашингтоне, уже решается на Украине. Очередь пришла тем же способом сдерживать Китай - втянув его в «битву за Тайвань».

Только вот вопрос: если с Россией напрямую США воевать, по понятным причинам, не готовы, а с Китаем - пожалуйста, все ли правильно просчитали в Вашингтоне? Или, в случае чего, все спишут на старческую деменцию Байдена?