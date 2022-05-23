Шнуров пообещал «разорвать Москву, как тузик грелку»

Солист объявил дату нового концерта коллектива. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Еще совсем недавно выступающий в жанре протестной эстрады и турбошансона Сергей Шнуров, отсидев в жюри шоу «Голос», вальяжно заявлял, что выступать за 1 миллион долларов смысла не видит: мол, проще переложить этот миллион долларов из одного кармана в другой.

Но потом случилась пандемия, падение доходов и лидер «Ленинграда» начал записывать рекламные промо-ролики для ТНТ.

А теперь дошло до того, что решил вернуть на сцену группу «Ленинград». На пресс-конференции в информагентстве ТАСС не без фирменного матерка, вызвавшего неподдельное веселье среди представителей прессы, солист объявил дату нового концерта коллектива — 10 сентября.

- Я собрал всех вас только чтобы сообщить об одном: 10 сентября на стадионе «Лужники» состоится большой эксклюзивный концерт группировки «Ленинград» с симфоническим оркестром «Глобалис», - радостно сообщил музыкант. - Всех поздравляю! Давненько не было угара для 60 тысяч зрителей. Накопленный творческий потенциал, а мы молчали с начала пандемии, позволяет мне не без оснований заявить, что «Ленинград» на настоящий момент - самая крутая живая группа по вселенной.

Новая программа называется «Ленинград. Классика» и включит не только самые популярные хиты коллектива и классическую их аранжировку. Шнуров объяснил мотивацию не финансовым положением, а скорбью за зрителей.

- Той эмоции, которую даю я и «Ленинград», сильно не хватает, - уверен Сергей. - За два года, пока нас не было, не услышал ничего подобного и приближающегося. То, что делает молодежь, это оммажи к западными рэп-группам: они не придумывают ничего нового, а только уродуют русский язык, пытаясь втиснуть в несвойственную ритмику чуждые мотивы. Так что за два с лишних года я накопил такое количество творческой энергии, что жду стадиона, чтобы его разорвать, как тузик грелку!

Ехать в гастрольный тур Сергей Шнуров пока не собирается: «это ужасно, но зарекаться не стану».