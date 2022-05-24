Ученые показали, как воздействие магнитного поля меняет свойства воды

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Об этом сообщает научно-популярный телеграм-канал «Сверхвысокие технологии» со ссылкой на Social Science Research Network.

Поведение воды под действием магнитных полей интересует ученых уже давно. Многие авторы научных работ по данной теме связывают изменения электромагнитных, оптических свойств воды с воздействием электромагнитных полей. Однако в связи с высокой сложностью оценки изменений указанных свойств данное явление пока остается загадкой для исследователей.

Группа американских ученых из Вашингтонского университета под руководством Джеральда Поллака исследовала долгосрочное влияние постоянных магнитных полей на два легко измеряемых свойства воды: поглощение ей света и испарение при обычных условиях. Джеральд Поллак, ранее известный своими работами в области биологии, посвятил последние несколько лет изучению необычных свойств воды. Ученый изложил свою концепцию в научно-популярной книге The Fourth Phase of Water (Четвертая фаза воды), которая переведена на разные языки, включая русский. Что интересно, к исследованиям воды Поллак перешел после того, как заметил необычное поведение клеточного цитозоля и предположил, что различные свойства воды могут влиять на организмы на более тонком уровне, чем это считалось ранее.

В новой работе группы Поллака постоянные магнитные поля создавались под действием сильных неодимовых магнитов, закрепленных снаружи сосуда с водой. Таким образом в зоне облучаемой деионизированной воды поддерживалось постоянное магнитное поле напряженностью около 0,5 Тл. Под действием этого поля свойства жидкости постепенно изменялись.

Измерение поглощения света водой проводилось с помощью стандартного спектрофотометра каждый день в течение всего времени воздействия магнитов на воду. Длительность таких опытов оказалась очень высокой, так как сильные и стабильные эффекты воздействия стали проявляться только после нескольких недель инкубации. Однако по прошествии указанного срока изменения свойств воды оказались значительными и сохранялись на протяжении нескольких месяцев после того, как воздействие прекратилось. Поглощение света водой, облученной указанным выше образом, изменялось прежде всего в коротковолновой области. Это не так заметно невооруженному глазу, однако прекрасно видно на приборах. Можно сказать, что после облучения вода стала «на треть менее голубой».

Также важно отметить, что различная направленность поля вызывала различные по выраженности изменения оптических свойств воды. Согласно данным ученых, воздействие южного магнитного полюса всегда давало в несколько раз больший эффект, чем северного. Причины данного поведения пока не ясны, однако согласуются с данными других групп исследователей. Предполагается, что это может быть связано с диполь-дипольными взаимодействиями в молекулярных структурах воды, однако этот вопрос пока остается открытым.

Также учеными изучалось влияние магнитных полей на скорость испарения воды. Сделать это оказалось на удивление просто – нужны только весы большой точности, которые бы позволяли измерять изменения массы точностью до нескольких миллиграммов. Результаты измерений показали, что испарение обычной воды происходит несколько быстрее, чем испарение воды, которая инкубировалась с неодимовыми магнитами, причем данный эффект также оказался более выраженным при воздействии южного полюса.

Ученые считают, что указанные изменения в поведении воды могут пролить свет на воздействие магнитных полей на живые структуры. Это может оказаться очень важно для биологии и медицины. Так или иначе, в интересе ученых из Вашингтонского университета сомневаться не приходится.

А пока из статьи стоит вынести то, что в Мурманске, который ближе к Северному полюсу, морская вода должна быть немного более голубой, чем в южном Рио-де-Жанейро.