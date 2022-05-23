Сергей Шнуров впервые высказался по поводу спецоперации России

Разворачивать ответ артист не стал. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

23 мая в ТАСС прошла пресс-конференция Сергей Шнурова, который вдруг объявил, что распущенная группировка «Ленинград» 10 сентября вернется на сцену, чтобы выступить в «Лужниках».

Вместе с тем артиста спросили и про актуальные темы, в том числе и геополитическую повестку. Вопрос касался отношений людей, которые не разобрались в тонкостях специальной военной операции и продолжают ругаться.

- У меня не было политических разногласий ни с друзьями, ни с родственниками, - коротко ответил на вопрос по поводу разногласий Шнуров. - Бог миловал.

Разворачивать ответ артист не стал. При этом сказал, что от музыкантам не стоит ждать высказываний и компетентного мнения по поводу серьезных политических решений, поскольку необходимых знаний и образования по этой теме у них нет.