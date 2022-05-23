Новые локдауны, дешевая нефть и ускорение инфляции: Чем грозит экономике обезьянья оспа

Если правительство США снова начнет раздавать триллионы долларов на поддержку экономики, кто-то сможет на этом хорошенько заработать Фото: REUTERS

Мир на пороге продовольственного кризиса. Цены на нефть и другое сырье – на максимумах за долгие годы. Котировки акций падают почти во всех странах. С треском лопаются надувшиеся кредитные пузыри. Это лишь небольшое перечисление всех проблем, накопившихся в мировой экономике.

Самая главная из них - инфляция. Цены во всем мире растут. На Западе инфляция почти добралась до двузначных цифр. Это для них аномалия, которой не было 40 лет. Федрезерв США (коллега нашего Центробанка) уже начал поднимать учетную ставку, и собирается делать это в дальнейшем. Это единственный способ немного сбить рост цен. Но у него есть побочные последствия – начинают резко падать котировки акций.

От размера учетной ставки зависит стоимость кредитов. Многие американские компании привыкли брать деньги в долг под ставки, близкие к нулевым. Но даже в таких тепличных условиях не могли выйти в прибыль. Если ставки будут расти, брать новые кредиты, чтобы выплачивать старые, придется под более высокий процент. И тогда есть риск банкротства десятков и даже сотен американских компаний, торгующихся на бирже.

Если вдруг оспа обезьян окажется такой же неконтролируемой, как коронавирус, это может сильно подкосить мировую экономику. Ее организм и так был ослаблен пандемией, масла в огонь добавила ситуация на Украине. Новые локдауны приведут к еще бОльшим проблемам.

Нарушение циклов производства и логистических цепочек из-за ковида привели к разгону инфляции по всему миру. Еще одна пандемия будет иметь еще более тяжелые последствия. Во-первых, из-за снижения спроса может подешеветь нефть (она стоит $113 за баррель).

- Страх перед новыми блокировками и вытекающими из этого экономическими последствиями по-прежнему остается одним из сильных «медвежьих» факторов для нефти, - считает Александр Потавин, ведущий аналитик ФГ «Финам».

Во-вторых, развитым странам придется снова поддерживать собственные экономики. Естественно, деньгами.

- Если окажется, что проблема серьезна, может так случиться, что снова продолжится количественное смягчение (печатание денег. – Ред.). По крайней мере, исключать этого полностью нельзя, - пишет телеграм-канал «Про рынок».

Такого исхода многие инвесторы ждут с надеждой. Если правительство США снова начнет раздавать триллионы долларов на поддержку экономики, кто-то сможет на этом хорошенько заработать. Инфляция, правда, вырастет еще сильнее.

Кстати, в Международном валютном фонде выдвинули, наверное, самое здравое предложение. Там считают, что для спасения мировой экономики нужно ослабить торговые ограничения, чтобы облегчить дефицит и снизить цены на продовольствие и другие товары. Другими словами, новая пандемия может оказаться на руку России. В таких условиях Западу придется поступиться хотя бы частью своих принципов и отменить санкции против нашей страны.