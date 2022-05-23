Сергей Шнуров обвинил сбежавших из России актеров в предательстве

Чем руководствовались те, кто улетел? Я же не могу знать, — развел руками солист. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

23 мая Сергей Шнуров собрал пресс-конференцию в ТАСС, чтобы объявить о возобновлении музыкальной деятельности. 10 сентября в «Лужниках» группа «Ленинград» даст большой концерт с симфоническим оркестром «Глобалис», однако журналистов (как и публику) крайне интересовало мнение музыканта по поводу актуальной повестки.

Так, Шнурова спросили по поводу артистов, уехавших из России после 24 февраля: Чулпан Хаматову, Ксению Собчак, Ивана Урганта и других.

— Думаю, что некоторые из них не вернутся — мосты сожжены, — предположил Сергей. — Что касается меня, то не собираюсь уезжать. Позиция уехавшего слабая. Здесь ты остался со зрителем, можешь высказываться довольно остро, подбирая слова и не нарушая законодательства. Свобода слова присутствует. Уезжать — это предавать зрителя. Не хочу никого осуждать. Зритель верил, слушал, смотрел в рот, а ты уехал. Зритель уехать не может. Останься с ним! Это мое мнение.

Развивая мысль, лидер «Ленинграда» поразмышлял, какие мотивы могли быть у эмигрантов.

— Чем руководствовались те, кто улетел? Я же не могу знать, — развел руками солист. — Разные причины. Вот Собчак поехала обещать, потому что сыну обещала (смеется). На два месяца.