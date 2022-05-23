Bloomberg: через три месяца российским авиакомпаниям придется разбирать самолеты на запчасти

Серийные поставки как обновленного суперджета уже с полностью отечественным двигателем планируются с 2024 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Запчастей к самолетам-иномаркам у российских авиакомпаний хватит еще на три месяца. После этого часть импортного авиапарка уже придется пускать на запчасти. Такие данные приводит международное деловое издание Bloomberg со ссылкой на специалистов по данным в авиационной отрасли компании IBA.

Статья Bloomberg посвящена «Аэрофлоту». Но затрагивает и ситуацию в российской авиаотрасли в целом. Попытки импортозаместить боинги и аэрбасы пока не позволяют ликвидировать возникший дефицит самолетов. У «Суперджета» российско-французский двигатель, поставки полностью импортозамещенного МС-21 ожидаются не раньше, чем через два года.

А что говорят на этот счет в России?

ГДЕ НАШИ САМОЛЕТЫ

По заявлениям российских чиновников, серийные поставки как обновленного суперджета уже с полностью отечественным двигателем, так и МС-21 (российский двигатель к нему уже есть, проходит сертификацию) планируются с 2024 года. В 2023 году, правда, предполагается собрать три Ту-214. Отношения к этому самолету разное: эксперты ругают его за неэкономичность, но хвалят за надежность. (Подробнее о нашем самолетозамещении — в ближайших публикациях «КП»).

-Как «нишевые» самолеты для определенных целей — например, беспосадочных полетов из Москвы в восточную часть страны — пока могут быть востребованы и Ту- 214, и Ил-96, - рассказал «КП» исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. - По мере того, как начнет налаживаться производство современного МС-21, роль самолетов предыдущего поколения будет постепенно снижаться.

ЧТО С ЗАПЧАСТЯМИ К ИНОМАРКАМ

Если с техническим обслуживанием зарубежных самолетов вопрос как-то решили — на это дело официально аккредитовали несколько российских центров, то с запчастями хуже. Периодически появляется информация, что какие-то авиакомпании «как-то сами вопрос решают». Но достоверных и официально подтвержденных сведений о том, что вопрос действительно решен и каналы поставок в обход санкций налажены, нет.

Сейчас, по данным Минтранса, у нас в российском реестре зарегистрировано 1127 пассажирских самолетов. Из них — около 70% зарубежного производства. Причем на эти около 70% приходится до 95% пассажиропотока (самолеты на более чем 100 пассажиров — преимущественно иномарки). По самому-самому негативному прогнозу, парк этих самолетов начнет серьезно сокращаться со второй половины 2022 года — до трети придется разобрать на запчасти.

Авиакомпании, впрочем, к этому начали готовиться заблаговременно. Как заявил еще в середине апреля на круглом столе в Госдуме начальник отдела управления сетью и доходами внутренних воздушных линий компании «Аэрофлот» Евгений Скоробогатов, Airbus и Boeing придется «экономить», чтобы продлить срок их службы. То есть часть имеющихся бортов пока предполагается не использовать и сохранить «про запас». Ну или на запчасти.

Сейчас, по данным Минтранса, у нас в российском реестре зарегистрировано 1127 пассажирских самолетов. Из них — около 70% зарубежного производства Фото: Мария ЛЕНЦ

Как аккуратно объясняют эксперты, такая возможность сейчас есть. Тут ведь как. Если исходить из пассажиропотока в старые докризисные и допандемийные времена, то ситуация и правда выглядит как «ужас-ужас-ужас». Но пассажиропоток упал. Официальную статистику на этот счет Росавиация с марта публиковать перестала. Но, по сведениям «Коммерсанта», в апреле пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 30% с тем же месяцем 2021 года.

Что будет летом хотя бы на внутренних линиях, пока не очень понятно. Ведь ряд крупных аэропортов юга страны, включая «ворота в Крым» — аэропорт Симферополя, — пока закрыты.

При этом, как утверждал Евгений Скоробогатов, провозные мощности (то есть общее количество кресел в имеющихся самолетах) у «Аэрофлота» сейчас больше, чем годом ранее. Так и у других крупнейших компаний — все рассчитывали, что в этот отпускной сезон удастся наконец отыграться за пандемию, в том числе и на популярных зарубежных направлениях.

Так что «лишние» борта, которые можно пустить на запчасти, пока у авиакомпаний есть.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Среди представителей бизнеса резко выросли покупки авиабилетов за рубеж «в одну сторону». Такие данные приводятся в исследовании агентства делового туризма «Аэроклуб». Если в 2019 году доля купленных билетов «только туда» составляла в среднем треть, то в марте 2022 года выросла до 70%.

Эксперты «Аэроклуба» связали такую динамику с релокацией экспатов и топ-менеджеров, а также сотрудников ряда компаний в сфере IT и телекома.

Уже в апреле доля полетов в направлении зарубежья «только туда» сократилась — до 47%.