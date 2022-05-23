Путин объяснил, почему укрепляется рубль

Встретившись, президенты больше всего говорили об экономике Фото: REUTERS

Белорусский президент Александр Лукашенко прилетел в Сочи к Владимиру Путину обсудить нынешнее положение. Батька не ровно дышит к Черному морю, поэтому сразу после прилета пошел купаться. Год назад в конце мая он сделал то же самое. Вода сейчас всего 17 градусов - холодновато, конечно, но традиция дороже. Российский лидер в этот раз компанию не составил.

Встретившись, президенты больше всего говорили об экономике. Путин начал с нашей.

- Российская экономика санкционный удар выдерживает достойно. Да, все не просто. Правительству приходится прикладывать особые усилия, но в целом эффект положительный, - заметил глава страны.

Он напомнил, что Россия в торговле перешла на расчеты в рублях.

- Это сделано не в ущерб партнерам, мы выполняем свои обязательства, - заявил Путин. – И это (расчеты в нацвалютах – Ред.) способствует укреплению рубля.

Президент рассказал, что его в первую очередь интересует промышленная кооперация с Белоруссией, ведь она поможет быстрее импортозаместить дефицитные товары. Не так давно глава страны сообщал о поправках в законы, которые позволят белорусам участвовать в главных оборонных и космических проектах. Речь не только о квалифицированных строителях, но и об использовании белорусских заводов для производства спутников и других высокотехнологичных товаров.

- Мы продолжим строить Союзное государство. Делаем эту работу спокойно, без спешки, каждый шаг выверяем, чтобы он укреплял нас и создавал бы условия для развития, - заметил он.

Лукашенко про Союзное государство говорить ничего не стал. Но зато уверенно заявил, что с импортозамещением у двух стран проблем не предвидится.

- Они (на Западе – Ред.) явно недооценили (последствия санкций – Ред.). Они жили, читая свои средства массовой информации, ну и получили и инфляцию, и прочее. Правда, Путин виноват. Там во всем виноват Путин, - сказал Батька.

- Мы с ним серьезно поговорим! – в ответ пошутил наш президент.

Последний раз лидеры стран виделись 16 мая в Москве на саммите ОДКБ. Тогда не было времени для нормального долгого разговора, и Лукашенко договорился с Путиным встретиться еще раз на следующей неделе.