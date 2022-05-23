Роман Мадянов: «Вот говорю сейчас с вами, а сам уже хочу домой — соскучился по жене!»

Роман Мадянов сыграл персонажа по фамилии Мормышкин — одного из власть предержащих в приморском городке

Капитана дальнего плавания Петрова все давно похоронили: ушел в рейс и сгинул где-то в тропиках при героических обстоятельствах. Минуло десять лет, бюст героя отлили в бронзе. И вдруг объявляется Петров. Живой! Все эти годы он жил с аборигенами и даже стал их вождем. Память о прежней жизни ему в значительной степени отшибло, зато он ловко обращается с копьем. С ним теперь и носится по улицам в надежде встретить тигра или зебру. И как ему теперь стать обратно своим в цивилизованном мире? При условии, что любимая Зинуша вышла замуж за другого, а сынишка зовет отцом чужого дядю.

К счастью, вовремя становится понятно, что, если кого-то сильно любишь, можно очень многое исправить и, главное, измениться самому — это касается и главного героя, и остальных персонажей, у которых свои истории с дорогими им людьми.

Главную роль в комедии Егора Кончаловского «Мой папа — вождь» (смотрите в кино с 26 мая) исполнил Дмитрий Нагиев. В других ролях снялись Максим Лагашкин, Мария Миронова, Егор Тишканин, Федор Добронравов, Ольга Хохлова, а также Роман Мадянов, сыгравший персонажа по фамилии Мормышкин — одного из власть предержащих в приморском городке.

- Роман Сергеевич, «Мой папа - вождь» - добрый, по-настоящему семейный, трогательный и в хорошем смысле наивный фильм. Как вы считаете, любовь действительно способна исправить даже страшные ошибки? Или это только в кино работает?

- Любви никогда не бывает слишком много. У нас вокруг сейчас так мало любви, что чем ее больше будет на экране, тем лучше. Столько ненависти рядом с нами витает… Надо стараться очень бережно относиться к своим близким, родным, друзьям. Ко всем! Все негативное надо как-то тушить, пригашивать. Нам надо находить внутри себя больше вещей, которые объединяют.

Роман Мадянов на радио "Комсомольская правда" Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- Такие фильмы помогают нам вспомнить, что даже если вы перестаете верить в любовь, она все равно есть?

- Конечно. Тем более если история действительно талантливо придумана. Безусловно, надо вспоминать про любовь, надо стараться в нее верить. Потому что иначе совсем печально будет. Если ты идешь на семейное кино, конечно, ты предполагаешь, что это будет действительно светлое, радостное зрелище. Пусть с какими-то проблемами, но герои их все равно преодолеют. Ровно так же мы идем в театр, чтобы чуть-чуть подняться над обыденным, чуть-чуть забыть о нем, взлететь вместе с артистами, почувствовать совершенно другую атмосферу. А потом опять вернуться туда - в сумрачную, может быть, реальность, не очень радостную, но уже немного другим человеком. Который хранит в себе полученный эмоциональный заряд.

- Картина выходит в условиях минимальной конкуренции со стороны западного кинематографа. Это хорошо для нашего кино или плохо? Сети кинотеатров жалуются, что народ стал забывать к ним дорогу...

- Мне не свойственно паникерство. Кинотеатры, конечно, ждут кассу, им нужен Голливуд. Но у нас получилась вот такая ситуация. Из всего надо извлекать какую-то пользу. Понимаете, садиться в угол, обхватив голову руками от ужаса — это одно. Но ведь можно собраться, зажать, извините, кое-чем косточку от вишенки и в таком тонусе начать снимать кино. У нас есть прекрасное кино. Есть замечательные, мощные сериальные проекты. Я сейчас начинаю сниматься в сказке. Прелесть какой жанр! Скажите любому артисту: «Хочешь сниматься в сказке?» Две руки сразу увидите: «я – за!».Чем больше разного будет, тем больше мы будем ходить в кино и смотреть. Да, на что-то будем ругаться, что-то будет расстраивать, но мы будем это делать. Что, Россия не может иметь своего кинематографа? При той истории, при тех киностудиях, при том кино, которое переходило к нам от Советского Союза? Я не берусь никому ничего советовать, я просто имею в виду, что надо не унывать, а идти вперед.

- Вы упомянули сериалы. Действительно, в последние годы у нас в стране настоящий сериальный бум. Есть просто выдающиеся проекты, но много и шлака. Какое-то время назад в интервью вас спросили, почему у нас так много плохих сериалов. И вы ответили: «воруют». Это действительно характерно для нашей индустрии?

- Наверное, я сказал это в какой-то досаде. Но в этом есть очень много правды. Бывает, начинают снимать, заранее готовясь к тому, что это будет нищенское кино. Тогда и браться, может быть, за это не надо? Это не касается всех картин, но такого очень много, особенно в последнее время. Напротив, смотрю импортное кино и в каждом кадре вижу потраченные на это деньги. Идеально сшитые костюмы, тщательно подобрано это и это, задействовано то и то. Замечательные артисты работают и получают удовольствие. Потому что эта история продумана, разработана, все подготовлено. У нас, к огромному сожалению, нередко смотришь и понимаешь: задумка хорошая, но… Видно, что хотели вот так, но не хватило чуть-чуть. Не хватило, чтобы взлететь. И ощущение такой досады берет…

Роман Мадянов снялся в комедии «Мой папа — вождь

«Бяк и какашек я наигрался много»

- С вашей занятостью, наверное, у вас не очень много времени, чтобы смотреть сериалы. Но, может, назовете хотя бы один российский проект, который вам безусловно понравился?

- «Домашний арест» (Роман Мадянов сыграл в этом сериале губернатора Перелугина. - Ред.). Сочетание бесконечно талантливых людей, замечательной истории, режиссеров, ансамбля артистов. Ни одного актерского провала! На одном дыхании, абсолютно в одном жанровом изложении существуют все - от крохотного эпизодика, до больших ролей. Это уровень, на который можно было бы ориентироваться.

- Вы как-то сказали: «Наигрался я коррумпированных чиновников!». И действительно, у вас очень много ролей отрицательных персонажей – и, кстати, не только чиновников. Можно ли сказать, что за эти годы вы стали большим специалистом по темным сторонам человеческой личности?

- Специалистом я не стал точно, но бяк и какашек наигрался я очень много...

- При этом они у вас очень разные. Вы пытаетесь каждый раз их актерски оправдать?

- А я не имею права иначе делать, тогда не надо заниматься этой профессией. Когда мы играем человека, мы не можем сказать, хороший он или плохой. Это уже в зрительском восприятии складывается: «о, какая все-таки ты сука!». А он, может, хороший человек по жизни.

«Мой папа - вождь» - добрый, по-настоящему семейный, трогательный и в хорошем смысле наивный фильм

- Нам, зрителям, иногда трудно отделить исполнителя от его образов. Люди, встречая вас в публичных местах, не бросаются с криками: «ах ты, губернатор-гад!»?

- Нет, меня миновала чаша сия. Многие мои друзья, сыграв хороших персонажей, жалуются: «сил нет!» - ты становишься для людей запанибрата, они позволяют себе чуть больше, чем надо было бы позволять. Но в моем случае всегда это было с уважением. Я никогда не забуду, как в аэропорту пил кофе, а в другом конце кафешки сидел очень пьяный здоровый мужик. Он явно узнал меня и минут десять собирался, чтобы выглядеть нормально. Взял волю в кулак, подошел: «Можно вам руку пожать?» Пожал руку, ушел. А перед самым выходом на посадку он меня дождался и подарил фляжку коньяку. Никогда я не испытывал неудобства, чтобы люди переходили личные границы.

«Просто надо жить – и все»

- Для вас 2022-й — год юбилеев. Во-первых, 22 июля вам исполнится 60. А еще вы в законном браке 30 лет, я же правильно подсчитал?

- Сейчас, подождите... Не сбивайте меня.... 60 лет мне, 50 лет в кино, 40 лет на театре и 30 лет с женой.

- Как прожить 30 лет вместе душа в душу?

Р. Мадянов:

- Молча! Просто надо жить – и все. Уважать, любить человека и понимать, что у него есть свои личные зоны. Надо быть готовым к компромиссам. Никогда проблем у меня не было! «Моя меня на рыбалку не отпускает» - вот что это значит?! А моя, наоборот, знает, что будет, если меня не отпустить на рыбалку! Поэтому и отпускала. Никогда проблем у нас не было. Понимаете, это больше, чем любовь, больше, чем секс. Ты понимаешь, что без этого человека ты уже не ты.

- Неужели не бывало, что за эти три счастливых десятилетия ни разу не трещало, не доходило до грани? Когда и посуду уже перебили, и развестись хочется.

- Да, доходило пару раз. Но, тем не менее, мы находили в себе силы сломать эту ситуацию, остановиться на краешке. Просто сели и начали разговаривать. Я сейчас и не вспомню, из-за чего это было. Кто-то чего-то не то сказал, кто-то не так посмотрел. Усталость, переутомление. А когда начали говорить – и не о чем разговаривать. Сами поняли, что ерунда это, глупость. Когда пройдены такие мощные этапы, дальше ничего не страшно. Пройдены такие бугры, такие ямищи! Вот уже хочу поехать домой.

Замечательный актер рассказал о комедии «Мой папа — вождь», семейном счастье, грядущем юбилее и любви, которой не бывает слишком много

- Соскучились, даром что виделись сегодня утром?

- Да, по любимой жене скучаю, по дому.

- И есть о чем поговорить всегда? Или помолчать об одном?

- Сидеть на одном диване рядом, касаясь локтями, не сказать ни слова на протяжении двух часов - и не будет скучно. И не будет неловкости, что ты не разговариваешь и не общаешься.

- Счастливый брак – это когда кто-то главный, а другой подчиняется?

- Да ерунда, нет! Один главный, второй главный... Должна быть абсолютная гармония. А жизнь сама поставит и подстроится так, как надо. Там, где надо, чтобы моя любимая главенствовала - все, давай вот, командуй. Но здесь, грубо говоря, я решаю, уж извини меня.

«В отпуске через 9-10 дней начинает корежить»

- Что происходит с человеком к 60 годам? По нынешним временам это, конечно, не возраст, но все же зрелость. Когда многое повидали, всякое испытали. А тут 30-летние мальчишки-режиссеры командуют.

- Я внутри не чувствую себя на 60. Мне 20-25. Ну, хорошо - тридцатник, ладно... Мой внутренний тридцатник натыкается, конечно, на какие-то небольшие физические преграды. Когда ты не можешь две стометровки газануть, как в молодости. Но если ты из 60 лет 50 работаешь как вол (актер начал активно сниматься в кино с 10 лет. - Ред.) не останавливаясь, ты всегда учишься, даже у молодых.

Иной раз артист приходит - ему 20, но зашел в студию абсолютный старичок. Уставший старичок, которого ничем не сдвинуть. А я – нет, я в 60 прихожу и начинаю учиться. К примеру, вижу [на съемочной площадке] мальчика - боженька поцеловал его в макушку. Как он так органично играет? И ты наблюдаешь, учишься. А, понимаю! А если тебе уже не интересно учиться, тогда и не надо. Тогда, блин, накопи денег, доживи до 60-ти и скажи: «Пошли вы все, ребята. Я выкопал у себя пруд на участке - накопаю червей и пойду ловить карасей. Больше не поеду на съемки». Я бы так не смог. В отпуске через 9-10 дней начинает корежить. Валдай, рыбалка — отдыхай! Но ты десять дней не занимаешься делом, не работаешь. Не поехал на съемки, на репетицию, не сыграл спектакль. Не получил энергетику от битком набитого зрительного зала на полторы тысячи человек. Ты не испытал этого ощущения, когда ты можешь зрительный зал взять и заставить замолчать, чтобы они перестали кашлять, не роняли номерки, не звонили по телефону. Когда ты можешь сделать так, и они сейчас заплачут. Либо сейчас будут гомерически ржать.

- Можно сказать, что к своим славным юбилеям вы приближаетесь абсолютно счастливым человеком?

- Наверное, да. Сказать, что я несчастливый человек? Вы что?! Двести с лишним картин, я 50 лет занимаюсь любимым делом. Я бесконечно благодарен за это, что я востребован, меня приглашают в кино, я с удовольствием играю на театре.

P.S. «Мой папа — вождь», семейная комедия. Смотрите в кинотеатрах с 26 мая.

Аудиоверсию интервью слушайте на сайте «Радио «КП».

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