Москва отозвала заявку на проведение ЭКСПО-2030

Премьер Михаил Мишустин отправил письмо гендиректору Международного бюро выставок. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Москва больше не претендует на проведение всемирно известной выставки ЭКСПО в 2030 году. Наша заявка отзывается. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства.

Премьер Михаил Мишустин направил письмо генеральному директору Международного бюро выставок Дмитрию Керкентзесу, в котором сообщается о решении отозвать кандидатуру Москвы на право проведения выставки ЭКСПО-2030.

- С сожалением вынуждены констатировать, что международное выставочное движение стало очередной жертвой стремления ряда стран проводить политизированную линию в антироссийском ключе. С учетом принятых в последнее время Международным бюро выставок решений, не приходится говорить о честной состязательной кампании по выбору места проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2030. Добровольно принимая это непростое решение, Российская Федерация надеется на то, что в обозримой перспективе глобальное выставочное движение вернется к исторически истокам, когда оно занималось неполитической и сугубо прикладной деятельностью в интересах экономического развития и укрепления международного торгово-экономического сотрудничества, - говорится в письме.

Напомним, 4 декабря Мишустин посетил Дубай, где принял участие в открытии Дня России на «Экспо». На выставке присутствовал и мэр столицы Сергей Собянин, который представил заявку участия Москвы в конкурсе на проведение ЭКСПО-2030.

В понедельник Михаил Мишустин также провел совещание со своими заместителями. Премьер сообщил, что кабмин выделит 3 млрд. рублей на проведение капитального ремонта студенческих общежитий вузов.

- У ребят, которые туда заселяются, должны быть не только комфортные условия проживания, но и возможность заниматься прикладной наукой, пробовать свои силы в творчестве и придумывать собственные проекты, в том числе используя самые современные технологии, - сказал Мишустин.

Мишустин призвал вести работу по капремонту общежитий прежде всего там, где сейчас создаются новые центры технологического и промышленного роста.

- Выпускникам вузов можно будет уже во время преддипломной практики определиться с трудоустройством, а предприятия и компании получат специалистов с необходимым опытом, - отметил премьер.

Еще 3 млрд. рублей регионы получат на развитие спортивной инфраструктуры для различных видов занятий: от любительских тренировок до выполнения нормативов ГТО. Большая часть из этих средств пойдет на строительство спортивных площадок, остальные средства будут направлены регионам на индексацию их расходов на закупку спортивного оборудования.

- Здоровье и благополучие людей - это одна из национальных целей развития, поставленных президентом, и недружественные действия отдельных стран не должны мешать ее достижению, - заявил Мишустин.

Мишустин также рассказал, что правительство выделит 4,5 млрд рублей на создание селекционного комплекса в птицеводстве. Предприятие будет размещаться в Московской области.