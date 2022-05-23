Мария Захарова: «Зеленский фактически легализовал захват Украины»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем телеграм-канале беспрецедентное решение Владимира Зеленского предоставить на Украине особый правовой статус гражданам Польши. Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем телеграм-канале беспрецедентное решение Владимира Зеленского предоставить на Украине особый правовой статус гражданам Польши.

"Произошло то, что действительно редко бывает в истории", - говорится в комментарии Захаровой. - "Президент государства просит национальный парламент утвердить особые права граждан другого государства, по сути разрешая им всё. Согласно утечкам в СМИ, речь идет о том, чтобы приравнять права поляков к правам украинцев за исключением права голоса".

Напомним, что, по просочившимся сведениям, Киев готов предоставить полякам возможность занимать руководящие должности в стратегических ведомствах с допуском к государственным секретам, избираться в выборные органы, становиться членами судов. Польской полиции, наряду с украинской, предполагается дать возможность осуществлять контроль за правопорядком.

Спикер МИД РФ считает случившееся "крахом суверенитета", отмечая, что "не сепаратисты, а сам президент передает гражданам другой страны права на территории своего государства, не вводя их в гражданство Украины. И если киевский режим так активно разбрасывается своей независимостью, то какие у украинской администрации вообще могут быть претензии к крымчанам?"

Тут, кстати, можно добавить - а к жителям Донбасса?

"Под видом сохранения собственной идентичности киевский режим ее уничтожает, 8 лет стреляя по своим же, а теперь и творя невиданное – легализуя де-факто захват своей страны. ЭТО ДЕЛАЕТ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ЗЕЛЕНСКИЙ", - констатирует Мария Захарова.

По мнению экспертов, заявление Зеленского о скором внесении в Верховную Раду законопроекта, наделяющего поляков невиданными ранее правами на Украине, вряд ли могло быть сделано без предварительных консультаций с Вашингтоном и Лондоном. Это означает, что Запад практически признал невозможность сохранения Украиной своих прежних границ, прогнозируя дальнейшее скукоживание незалежной до горстки центральных регионов. В таком виде Украина теряет свой главный козырь в глазах Запада - дальнейшее использование ее в качестве "антироссии". Поэтому, по крайней мере, ее западные пять областей (Львовская, Ивано-Франковская. Тернопольская, Волынская и Ровенская) будут постепенно переданы под прямое управление поляков, которые этого страстно желают. Ну а Киеву приходится лишь принимать странные законы, которые хоть как-то могли бы легализовать этот процесс.

Но не факт, что украинский народ "на ура" примет это решение Зеленского. Несмотря на оголтелую русофобию, там не забыли как на протяжении веков относились к украинцам польские паны. Много несогласных найдется и среди силовиков, не говоря уж о националистах. Вряд ли они смогут выходить на факельные шествия во славу Бандеры в том же Львове, если там разместятся польские войска.

Так что к гадалке не ходи: выступив с этим законопроектом, Владимир Зеленский оказался на самом краешке политической пропасти и вряд ли сумеет на нем удержаться.