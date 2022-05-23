Зеленский «национализирует» армию Польши, чтобы послать её воевать под флагом Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

ВСЕ ПОД УДАРОМ

На Украине вступает в силу закон, по которому у любого, кто поддерживает российскую спецоперацию или хотя бы согласен с ней, будут отбирать все имущество. А формулировка «тем или иным способом» в тексте закона окончательно развязывает руки карательной машине. При этом, своих целей украинская власть не скрывает. Для них главное - пополнить казну за счет тех, то имеет отличное мнение: закон «позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов», говорится на сайте президента Украины.

Так за что на Украине можно лишить всего нажитого непосильным трудом? Весь перечень действий - это примерно 30 пунктов. Среди них:

- нанесение существенного ущерба национальной безопасности Украины и ее суверенитету,

- финансирование «агрессора», в том числе путем сбора пожертвований,

- инвестирование в ценные бумаги,

- «глорификация лиц», причастных к СВО (то есть восхваление - ред.),

- поддержание политики «непризнания права украинского народа на самоидентификацию и самоопределение»,

- сравнение украинского патриотизма с нацизмом «или другими человеконенавистническими идеологиями»,

- «разжигание ненависти к украинскому народу, его культуре, государственному языку, национальной идентичности».

Речь в этом законе идет не о тех, кто занимает пророссийскую позицию, а обо всех, кто не согласен с Зеленским и его приспешниками, отметил в беседе с Радио КП замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов.

- Это чрезвычайно серьезная опасность для всего русского, русскоязычного населения Украины. Под эту норму будут попадать не только представители бизнес-элиты, не только оппозиционные политики типа Медведчука, но и простые граждане, и представители тех или иных общественных организаций, представители церкви, представители тех или иных местных сообществ. Значительная часть населения Украины будет объявлена врагами народа.

Боец ВСУ на позициях в районе Донецка. Фото: REUTERS

НЕ ОККУПАЦИЯ, А «ПОМОЩЬ»

Еще один закон, который будет принят в ближайшее время, в срочном порядке пишут в украинском МИДе. Зеленский предложил особый статус полякам. И по сути уравнять их в правах с гражданами своей страны.

По этому закону граждане Польши смогут:

- занимать выборные должности;

- быть назначенными в органы госвласти и в руководство оборонных предприятий;

- получать доступ к секретным данным;

- быть судьями;

Другими словами, им дают все права, кроме голосования на выборах. А главное, что польская полиция буквально уравнивается в правах и полномочиях с украинской на территории Украины!

Польский флаг во время выступления президента Польши Анджея Дуды в Верховной раде, 22 мая 2022 г. Фото: REUTERS

У Зеленского одна цель - легализовать польские войска на территории своей страны и таким образом сдать страну соседу, считает политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов:

- Господин Зеленский может образовать новое военное подразделение из граждан Польши и назначить поляков же туда командирами. Получится, что, с одной стороны, это украинское военное подразделение, но оно будет полностью польское. Они конечно же, будут завозить НАТОвское оружие, которым умеют пользовать в отличие от украинских солдат. На той территории, где они будут размещены, это будет такая скрытая оккупация.

Стоит особо подчеркнуть, что военные подразделения, состоящие из польских граждан будут украинскими. То есть статья 5 устава НАТО (когда нападение на одного из членов Альянса рассматривается, как нападение на всех его членов) работать не будет, хотя без сомнений польское командование попытается втянуть Альянс в боевые действия на Украине:

- Поляки, если будет тяжко, конечно попытаются начать разговаривать со странами-членами НАТО, - говорит Баширов. - Но крупные страны, такие как Германия и Франция, конечно, упрутся рогом. Если бы они были согласны, сейчас на Украине такой огород не городили бы. А эта конструкция обходит как раз сопротивление Германии и Франции.

ПРОВЕРЕННОЕ СРЕДСТВО

Законопроект о преставлении польским гражданам прав на территории Украины - это захват страны, уверен политтехнолог Игорь Димитриев.

«В нынешнее время можно захватывать страны без военного вторжения. Экономическими и политическими инструментами, заходя в управление многочисленными грантовыми структурами и программами подготовки специалистов, - пишет Димитриев в своем телеграм-канале. - Напомню, так же действует и Турция, планируя свой Туран. Именно так в 21 веке одни государства захватывают другие, именно это и есть наступательное оружие. А армия, танки, самолёты и прочий металлолом это оружие оборонительное. Которое включается для того, чтоб защитить своих грантоедов, политконсультантов и других агентов-007. В тех случаях когда им не дают работать всякие диктаторы».