Новым главой МЧС может стать бывший адъютант Путина

Больше полугода у МЧС нет утвержденного руководителя. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сенатор Андрей Клишас первым сообщил, что Владимир Путин предложил нового человека в кресло главы МЧС. После принятия поправок в конституцию президент обязан консультироваться с Совфедом перед тем, как назначить главного по чрезвычайным ситуациям.

- Да, Путин внес кандидатуру Александра Куренкова, - сообщил kp.ru источник в парламенте.

Сенаторы обсудят кандидатуру нового министра 25 мая.

Куренков, как и предшественник Зиничев, - выходец из спецслужб. Про него известно не так много. Сейчас он работает советником главы Росгвардии Золотова. Имеет звание генерала-майора. Источники СМИ сообщают, что в прошлом Куренков служил старшим адъютантом у президента.

Второй раз российский лидер предлагает возглавить МЧС кому-то из ближнего круга. Зиничев долго работал в ФСО личным охранником главы страны. То есть, министерство доверяют людям, которых президент хорошо знает лично.

Больше полугода у МЧС нет утвержденного руководителя. Евгений Зиничев погиб в сентябре 2021 года, спасая режиссера Александра Мельникова на Большом Иркиндинском водопаде на реке Иркинда. Тот приехал в окрестности Норильска для съемок нового фильма об Арктике. С осени прошлого года ведомство возглавлял первый замминистра Александр Чуприян.