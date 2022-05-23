Владимир Путин внес в Совфед на согласование кандидатуру нового главы МЧС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин внес в Совфед кандидатуру нового главы МЧС России Александра Куренкова. Ряд источников сообщают, что будущий глава МЧС России ранее работал в администрации президента, где занимался вопросами безопасности.

По словам источников «Комсомольской правды», на должности заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова Александр Куренков в звании генерал-майора курировал боевую подготовку войск Национальной гвардии.

- Ранее Куренков проходил службы в ФСБ и ФСО, - отметил в своем блоге депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Во вторник, кандидатуру Куренкова обсудят на заседании комитета по обороне и конституционному законодательству Совете Федерации. Усиление позиций руководства МЧС России связывают с необходимостью четкой координации сил и средств, которые понадобятся для восстановления мирной жизни на Донбассе.

Напомним, с 10 сентября 2021 года пост главы МЧС России временно исполняет Александр Чуприян. Он возглавлял спасателей после того, как министр Евгений Зиничев погиб в Путоранском заповеднике в Красноярском крае во время съемок учебного фильма на водопаде Китабо-Орон.

Глава МЧС России пытался спасти режиссера фильма «Территория» Александра Мельника, который оступился на краю обрыва, но сорвался в пропасть вместе с ним.

Отметим, что ранее Евгений Зиничев также занимался вопросами безопасности в администрации президента России.