Лариса Долина открыла музыкальную академию

Сосо Павлиашвили много лет дружит с Долиной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Музыкальная академия Ларисы Долиной работает в пилотном режиме с конца 2021 года.

Студенты Академии – вокалисты, инструменталисты, композиторы, звукорежиссеры, аранжировщики – все те, без кого невозможно представить постановку музыкального шоу или даже одного номера.

Николай Басков и Александр Розенбаум приехали одними из первых. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- В числе педагогов не только я, - рассказывает kp.ru Лариса Александровна.-У нас ещё есть хорошие педагоги. И они уже сформировали группы студентов. И у всех разные профили, разные методики. И это хорошо, потому что каждый ребёнок индивидуален. Поэтому все педагоги разные, но все хорошо поющие. Это был для меня один из главных критериев подбора педагогов.

На презентацию школы Долина пригласила семью Юли Началовой-родителей певицы и дочь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Я считаю, что для артиста важно быть музыкально образованным. База нужна хотя бы для того, чтобы сформировать правильный музыкальный вкус.

Для того чтобы понимать музыку во всех ее проявлениях. Дело в том,что необразованного человека вряд ли заинтересует классическая музыка. А классическая музыка - это база.

Лариса Долина за последний год сильно постройнела. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это то на чем мы, образованные люди, воспитываемся. Без классики нельзя. У нас многие наши студенты ходят на классические концерты. Сначала я их заставляла, потом они сами начали ходить, - поделилась с kp.ru на презентации проекта Лариса Долина.

Поддержать диву приехали и ее коллеги - Николай Басков, композитор Максим Дунаевский, Александр Розенбаум, Леонид Агутин.

- Конечно, музыкальное образование необходимо,- говорит в беседе с kp.ru Николай Басков.-Когда вы садитесь за руль автомобиля, вы же перед этим изучаете правила, а потом свободно ездите. В искусстве тоже каждый уважающий себя музыкант должен знать основы. Это в любой профессии так. Понятно, что можно обладать ярким природным талантом, но все-таки постигать эту базу лучше у мастеров. У меня тоже два музыкальных образования - Гнесинская Академия и консерватория. И вообще, мне кажется, сейчас, когда так меняется страна, меняется восприятие людей ко всему, что мы делаем, самое главное - идеология и профессионализм. Тогда мы будем понимать, что каждый из нас вносит в клад на благо нашей Родины. Важно это делать на профессиональном уровне.

Игоря Бутмана сопровождала молодая жена. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия богата талантами. И я думаю, Лариса Александровна откроет новые.

Лариса Александровна, как корифей нашего шоу-бизнеса, невероятно профессиональный и опытный не только музыкант, но и самое главное - она действующая и в прекрасной вокальной форме певица, которая совмещает в себе очень разное количество жанров. Она прекрасная и джазовая певица, и мюзикл-певица, и эстрадная певица. Все эти сферы, в которых она себя пробовала и узнавала, все это только подчёркивает ее статусность в российском шоу-бизнесе.

Композитор Максим Дунаевский показал новую супругу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КСТАТИ

Академия Ларисы Долиной занимается поиском, обучением и продюсированием молодых талантов. Задача Академии – вырастить высокопрофессиональных, востребованных, встроенных в профессиональную среду музыкантов, артистов и других специалистов в области музыкальной культуры.

Пройти отбор в Академию можно, направив заявку на сайте проекта. В настоящее время идет активный набор учеников. Также планируются очные прослушивания кандидатов в Москве и регионах РФ.