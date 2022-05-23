Названы самые эффективные методы, которые помогут курильщикам отказаться от сигарет

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Россия попала в пятерку самых курящих стран мира. Здесь на одного человека в год приходится порядка 1900 сигарет. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, какие меры по борьбе с курением считают эффективными сами россияне. У опрошенных была возможность выбора нескольких вариантов ответов.

Оказалось, что самой большой мотивацией для отказа от курения россияне считают выплаты премий или другие финансовые поощрения некурящих граждан. За этот вариант проголосовали 34% респондентов.

«К повышению цен курильщики привыкают, применение штрафных тоже не работает. А вот если бы в учреждении, где я работаю, начали премировать тех, кто не курит, курильщики, скорее всего, задумались бы», - говорит один из участников опроса.

«А у меня на работе некурящим раз в 2 месяца как раз доплачивают по 5 тысяч», - делится другой.

Еще 31% опрошенных уверены, что нужно не старшее поколение перевоспитывать, а прививать детям и молодежи новые, более здоровые, взгляды и убеждения, и делать курение немодным, тогда со временем эта вредная привычка сама себя изживет. Кроме того 22% респондентов добавили, что правильно параллельно вести пропаганду здорового образа жизни и приобщать жителей страны к спорту, тогда люди начнут постепенно отказываться от саморазрушения.

«Просто нужно сделать курение немодным. А запреты не помогут. Когда человеку дают выбор, он сам отказывается», - считает участник исследования.

А вот 14% россиян с этим мнение не согласны. Они предложили подойти к вопросу жестко и ввести в стране запрет на продажу табачных изделий. А 13% добавили, что можно было бы хотя бы поднять цены на табачную продукцию.

По 12% опрошенных проголосовали за более активную антирекламу сигарет и за повышение штрафов или введение налогов для курильщиков. 5% предложили снизить зарплату курильщикам, ведь это нечестно, что некурящие сотрудники работают больше, пока их коллеги «зависают» на перекурах. Еще 5% респондентов уверены в эффективности общественного осуждения.

4% опрошенных выбрали вариант «другое» и предложили свои способы борьбы с курением. Самыми распространенным вариантом здесь стало предложение лечить курильщиков, однако некоторые отметили, что тут ничто не поможет и курильщиков нужно просто оставить в покое.

Опрос в социальных сетях провел сайт KP.RU. В исследовании приняли участие 11,8 тысячи человек.