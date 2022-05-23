Сергей Шнуров высказался о запрете русского языка, четвертом ребенке, Ксении Собчак и сравнении с Виктором Цоем

Сергей Шнуров во время пресс-конференции. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

23 мая в ТАСС прошла большая пресс-конференция лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова по поводу будущего коллектива и лично солиста. Музыкант анонсировал новый концерт группы после паузы, высказался по поводу СВО и эмигрантов. Другие затронутые вопросы были не менее интересными.

ПРО ЗАПРЕТ РУССКОГО ЯЗЫКА

«Когда уровень абсурда и ярости повышается, для меня это поэтическое топливо. Мне это нравится когда идиотизма больше и пытаются запретить то, что невозможно. Давайте запретим плохую погоду! И? Она перестанет быть. Или слово «брюнетка». Их что, не будет?

Ну, назовут таблицу вместо Менделеева «таблицей химических элементов». И? Все перестанут знать, что ее изобрел Менделеев? Нет. Я же пережил нападки людей, которые боролись с матом. Где они? А мат жив. Он здесь»

ПРО ПЕРЕПАЛКИ В ИНТЕРНЕТЕ

«Инстаграм (запрещен в РФ) я вести бросил. Да и пользование соцсетями ограничил. И знаете: настроение улучшилось! Стало не так страшно, как там описывают. Ведь создатель контента постоянно должен нагнетать негатив. Я вот писал в интернет стишки, как Пьеро. У меня нет конфликта с Собчак, я с ней не ссорился. Она со мной ссорится — я нет. Очень хорошо отношусь к ней.

Как это было? Пандемия: я сижу на даче, читаю новостную ленту. Смотрю — Пригожин что-то вякнул, раз — он получил. Еще кто-то вякнул — другой получил. Собчак высунулась — тоже. От нечего делать! Мне надо было тренировать политическую мышцу. Поставил себе задачу каждый день писать стихи. И волей не волей эти люди попали под каток моей поэтической волны и настроения. За что мне должны сказать «спасибо», потому что оказались в новостной повестке».

Шнуров анонсировал концерт группы "Ленинград". Фото: Артем Геодакян/ТАСС

ПРО ОТЦОВСТВО В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ

«В чем разница между отцовством в 49 лет и в 30? Колоссальная! Немногие из зрителей доживут до 49 лет, как я, на [фига] им это знать?»

ПРО ВИКТОРА ЦОЯ

«Между мной и Цоем нет вообще ничего общего! Разве что профессия, специализация. Только он, кажется, реставрировал что-то типа живописи, а я — произведения из дерева. Виктор Цой — отдельная звезда по имени Солнце. Я был на концертах «КИНО», будучи школьником. И никаких параллелей я бы не проводил. Поэтически, ритмически и музыкально мы абсолютно разные. Цой — представитель новой волны: ориентировался на The Clash и The Cure. Я слышал эти группы в восьмом классе, но не хотел быть на них похожим. Протест? Да где у Цоя протест, перестаньте. «Перемен требуют наши сердца»? Сравните с нашей строчкой «Наша экономика как [половой орган] у гномика».