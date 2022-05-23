Дмитрий Певцов раскрыл правду о печальной участи предавшей Россию Анны Нетребко

Депутат Государственной Думы РФ, актер Дмитрий Певцов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дмитрий Певцов в откровенном интервью высказался об Анне Нетребко, которой после отречения от России вернули работу в Европе. Оперную диву, которую со скандалом изгнали из всех известных театров, по словам актера, обречена на болезненный провал.

Дмитрий Певцов высказался об артистах, открестившихся от России. "Вылезло то, что было внутри много лет. Это печально, но это так. Причем среди них есть замечательные мастера, которых мне жалко, что они не будут у нас больше работать", - начал 58-летний актер.

Анна Нетребко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Он признался, что искренне сожалеет о потере Анны Нетребко, которая давно живет в Австрии. Оперная звезда в одночасье лишилась работы. Она не выступала более двух месяцев, пока не отреклась от Родины. Однако, как полагает Певцов, самое худшее у певицы впереди. Ей придется всю оставшуюся быть заложницей красивой жизни в Европе.

"Она является звездой мировой величины. Она сделала свой выбор в пользу остаться там. И я понимаю, что судьба ее дальнейшая будет незавидна. Ее в покое не оставят, заставят подписываться еще под более худшим. Всю оставшуюся жизнь она будет обязана расписываться в ненависти к России", - подчеркнул он в YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".

Напомним, в начале весны с Нетребко перестали сотрудничать Баварская опера, La Scala и Metropolitan Opera, с ней разорвал контракт лейбл Centre Stage Artist Management. Позже западные партеры сменили гнев на милость после публичного покаяния вокалистки. Анна сделала предательские заявление с осуждением действий России, заявив, что "никогда не получала никакой финансовой поддержки от правительства РФ" и давно является налоговым резидентом Австрии. Она также сообщила, что не состоит в политических партиях, не поддерживает кого-либо из российских политических лидеров. Возмущенные россияне отмечают, что проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для певицы оказались важнее, чем судьба Родины.