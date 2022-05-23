Латинская Америка отказалась поддержать санкции США против России

В начале июня в Лос-Анджелесе администрация США собирается с помпой провести форум лидеров американского континента, который уже высокопарно окрестила «Саммитом Америк». Фото: Shutterstock

В начале июня в Лос-Анджелесе администрация США собирается с помпой провести форум лидеров американского континента, который уже высокопарно окрестила «Саммитом Америк». На него планировалось пригласить руководителей всех государств этой части мира, за исключением трех. В изгои попали Куба, Никарагуа и Венесуэла. Мол, они занимают «слишком пророссийскую позицию» по ситуации вокруг Украины. А Вашингтон намеревался в очередной раз заклеймить Москву за «ничем не спровоцированную агрессию против мирной демократической страны». И надеялся, что соседи по региону его дружно поддержат.

Но что-то пошло не так - единства рядов не получилось. Ряд ключевых стран дали понять, что на таких условиях посылать свои высокие делегации в Лос-Анджелес не будут. США пытаются приглушить скандал, не дать ему выплеснуться в мировую прессу и в неофициальном порядке продолжают обрабатывать заартачившихся партнеров. Однако шила в мешке Штатам утаить не удалось. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин выступил сегодня с заявлением, в котором говорится, что, по поступающим достоверным сведениям, «большинство государств Латинской Америки демонстрируют нежелание безоговорочно подчиняться требованиям администрации Джозефа Байдена осудить специальную военную операцию России на Украине и присоединиться к антироссийским санкциям Запада».

В заявлении подчеркивается, что «даже в Госдепартаменте США признают, что латиноамериканские лидеры в рамках двусторонних контактов стремятся избегать обсуждения этой тематики, ссылаясь на приоритетное значение внутренних и региональных проблем. По информации СВР России, в ведомстве Энтони Блинкена всерьез опасаются, что дальнейшие попытки добиться от государств Латинской Америки поддержки линии США по Украине могут создать препятствия для продвижения интересов Вашингтона на латиноамериканском направлении. Речь прежде всего идет о совместной борьбе с незаконной миграцией, наркотрафиком, оргпреступностью, а также о сдерживании Китая».

Лидеры Мексики, Аргентины, Боливии, Гватемалы, а также их коллеги из ряда других государств готовы отказаться от личного участия в предстоящем мероприятии. Сергей Нарышкин отмечает, что «администрация Байдена оказалась перед сложным выбором: добиваться консолидации стран Латинской Америки под эгидой США или продолжать продавливать на региональном уровне антироссийскую повестку. Пока в «вашингтонском обкоме» возобладал здравый смысл – принято решение временно «приглушить» украинскую тему в диалоге с латиноамериканцами ради создания условий для успешного проведения предстоящего «Саммита Америк».

Таким образом Вашингтон в очередной раз стал заложником собственной русофобии. Вместо того чтобы изолировать Россию в Латинской Америке, США по украинской тематике сами рискуют оказаться в изоляции.