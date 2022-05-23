Картину "Иван Грозный и сын его Иван" вывесили в Третьяковке только на два часа

Фото: Иван МАКЕЕВ

Говорят, обещанного три года ждут. В случае "Третьяковки" прошло четыре. Картину "Иван Грозный и сын его Иван" обещали отреставрировать за год. Потом перестали что-либо обещать.

23 мая 2022 года полотно торжественно представили журналистам, выбрав для показа микс-дату. 22 мая - день рождения галереи, а 25 мая - годовщина того ужасного события, когда подвыпивший дяденька с говорящей фамилией Подпорин схватил подпорку и, помогая Ивану Грозному, нанес три удара по несчастному царевичу Ивану. Вандал отсидел два с половиной года и уже вышел на свободу. Картину пришлось приводить в чувство гораздо дольше.

- У меня екнуло сердце, - призналась Зельфира Трегулова, когда в присутствии камер и журналистов с полотна сняли защитную ткань.

Но ладно Зельфира, она это полотно видела часто. А каково было собравшимся журналистам!

Такой картину видел разве что сам Павел Третьяков, когда купил ее еще в 19 веке. Никаких потемнений, никаких никотиновых напластований лака. Краски заиграли. Теперь на полотне стало можно разглядеть и великолепные синие штаны царевича Ивана, и ярчайший красный бархатный ковер, и даже цвет глаз Грозного.

Заодно открылся задний фон: печь с изразцами и пара царских сундуков, на один из которых накинута шуба.

- Боже мой! Эта картина живая! - по слухам, такими словами встретила отреставрированное полотно одна из сотрудниц галереи.

Проблема работы Репина, которую Зельфира Трегулова назвала главным шедевром русской и мировой живописи, заключалась не только в трех дырах, образовавшихся от ударов вандала. Долгие годы картина считалась тяжелобольной и осыпалась от каждого чиха и пука. На плачевном состоянии сказались и первое покушение, случившееся в 1913 году, и осень 1922 года, когда неотапливаемые залы Третьяковской галереи так отсырели, что хранители собирали влагу со стен тряпками.

На многочисленных консилиумах реставраторы с горечью констатировали: их задача состоит в том, чтобы "поддержать" состояние больного до наступления будущего, когда найдут способ вылечить "Ивана Грозного".

Мы очень любим ругать Зельфиру Исмаиловну, но тут приходится констатировать: будущее наступило именно при ней.

На полную реставрацию картины ушло долгих четыре года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Не берусь судить, но вполне возможно, что при любом другом директоре состояние тяжелобольного длилось бы до морковкиных заговей. Картину "починили" бы дешево и сердито: заштопали холст, поставили сверху утюг, восстановили красочный слой. Тысяч в пятьсот рублей запросто бы уложились. (В принципе, такую сумму и озвучивали поначалу ошарашенные эксперты, когда мы обзванивали их по горячим следам. Еще и радовались, что, мол, "повезло": Репин-то работал на толстых холстах, так что зашить - вообще не проблема). Благодаря инициативной Зельфире Исмаиловне, были найдены совсем другие средства и подключены совсем другие возможности.

- А где тут порезали-то? - удивлялись журналисты и сколько ни разували глаза - не видели никаких следов и шрамов.

- Мы знаем, где, а вам - необязательно, - улыбалась реставратор Александра Орловская.

В какую копеечку влетела реставрация, оплаченная "Сбербанком", журналистам так и не сказали, сославшись на тайну. Но пару лет назад конференций озвучивались суммы в несколько десятков миллионов рублей.

В эту сумму вошло и оборудование специальной комнаты с черными стенами, и услуги западных экспертов, и покупка супер-пуппер оборудования, главное из которых - расчудесный вакуумный стол.

Такой картину видел разве что сам Павел Третьяков, когда купил ее еще в 19 веке. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ходе пресс-конференции на экранах показывали занимательное видео работы реставраторов. В частности, как мужчина распластался на неком подобии гладильной доски, установленной поверх картины и точечно наносит краску на поврежденные участки полотна.

- Больше всего эта полотно напоминала слоеный пирог, - говорит главный хранитель галереи Татьяна Городкова - слой того-другого-третьего...

Главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова. Фото: Иван МАКЕЕВ

После первого покушения "Ивана Грозного" залили с обратной стороны осетровым клеем и наклеили на новый холст. А уже сверху заполировали толстым-толстым слоем лака.

Два разных по структуре холста не подружились между собой, создавали напряжение красочного слоя и способствовали дальнейшему осыпанию краски.

В ходе нынешнего лечения задний слой пришлось снять, а заодно - отпескоструить картину от ошметков клея.

Да-да, наше ноу-хау - это применить методы метростороевцев. (В последнее время глагол "отпескоструить" часто звучит по отношнию к станциям метро. Мол, отреставрировали, да еще и цоколь отпескоструили). Реставраторы деликатнейшим образом "отпескоструили" заднюю часть картины. Как признаются, основная задача состояла в том, чтобы найти оптимальный угол, позволяющий срезать всякую гадость и не повредить холст.

Потом - картину наклеили на новый холст. Эта работа заняла всего десять минут, но потребовала ювелирной точности мастеров.

Большой умница и талант, руководитель реставрационной группы Андрей Голубейко оказался чрезвычайно скромным человеком. Сколько ни пытались журналисты раскрутить дяденьку на то, чтобы он назвал проделанную работу "сенсацией", "беспрецедентным случаем", "чудом" и "космосом", он бубнил свое, предпочитая слово "труд":

"Это не космос, а кропотливый четырехлетний труд большого количества реставраторов". "Нет, это чудо, а работа"...

Акценты правильно расставила хранитель галереи Татьяна Городкова:

- Давайте без ложной скромности. Картина вылечена. Третьяковская галерея совершила то, о чем мечтали поколения реставраторов!

При реставрации использовались сложные современные технологии. Фото: Иван МАКЕЕВ

Если вы уже побежали в галерею - не будем вас останавливать. Но имейте в виду: полотно провисело на видном месте ровно два часа. После пресс-показа его бережно сняли и отнесли в депозитарий.

По словам Зельфиры Трегуловой, картину вывесят только тогда, когда создадут защитную капсулу из стекла наподобие того, какое защищает "Венеру" Ботичелли. Однако создание капсулы осложняется из-за текущей ситуации. Работу могут сделать только в Италии и Японии, так что нам приходится рассчитывать на импортозамещение.

По словам Зельфиры Трегуловой, теперь картину вновь вывесят только тогда, когда создадут защитную капсулу. Фото: Иван МАКЕЕВ

На уточняющий вопрос журналистов, когда все-таки полотно представят публике, Трегулова ответила в духе лака, покрывавшего "Грозного", то есть, мутно:

- У нас готов проект техзадания и параллельно будем искать возможности финансирования антибликового, антивандального стекла. Ответ на вопрос, когда появится капсула - это вопрос со множеством неизвестных.