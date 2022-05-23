Максим Галкин вызвал оторопь у известного актера: "Отношусь к извращениям отрицательно"

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Иван Охлобыстин честно высказался в адрес артистов, сбежавших из России. Он очень надеется, что Максим Галкин и Алла Пугачева, которую считают народным достоянием, не вернутся в Россию и уже никогда не будут жить как раньше.

"Алла Пугачева была народным достоянием, когда находилась в расцвете творчества. А сейчас… Да и символ она тоже очень противоречивый... Судя по разговорам знающих и связанных с этим бизнесом людей, Пугачева была и остается одним из главных бенефициаров и назначенцев, через кого надо пройти, чтобы выбиться наверх", - заявил Иван Охлобыстин.

При этом он не скрывает симпатии к Примадонне. "Алла Борисовна, конечно, прекрасная, но всему есть предел", - рассуждает многодетный отец.

И тут же завел речь о пятом муже Аллы Борисовны. Актер отметил, что не считает Максима Галкина частью русской культуры. "Это что-то из оформительного цеха, допов, которые стали главными. У меня все программы с ним вызывали оторопь, я вообще таких аномалий побаиваюсь", - цитирует актера "СтарХит".

По признанию Охлобыстина, Галкин является для него своеобразной темной лошадкой. "Свечку не держал, ничего не могу о нем сказать, как о человеке, но испытываю какое-то отчуждение. Я не могу его по сути не любить, он ведь может оказаться обалденным человеком. Вон, Борис Моисеев тоже, кто бы о нем что ни говорил, а близкие друзья уверяют, что прекрасный товарищ. Я просто отношусь к этим извращениям, сами понимаете, очень отрицательно", - резюмировал артист.

Стоит отметить, что Алла Пугачева и Максим Галкин три месяца назад покинули России и уехали в Израиль. Они поселились на вилле брата шоумена. Юморист вовсю готовится к турне по чужбине и даже анонсировал свой заключительный концерт.

45-летний артист заметно осунулся, начал отращивать бороду. В России у него работы больше нет. Ведущего уволили с Первого канала, заменив на Николая Цискаридзе, рекламные контракты расторгнуты, концерты отменены.