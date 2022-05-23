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В мире23 мая 2022 16:14

Китай потихоньку «покупает» Африку, не повторяя ошибок СССР

Корреспондент kp.ru своими глазами увидел последствия грандиозного пришествия сынов Жёлтой реки на Чёрный континент
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Кигали, столица Руанды. Вот такие синие заборы с иероглифами я наблюдаю по всей Африке. Китай строит тут буквально всё. Дороги, мосты, аэропорты..

Кигали, столица Руанды. Вот такие синие заборы с иероглифами я наблюдаю по всей Африке. Китай строит тут буквально всё. Дороги, мосты, аэропорты..

Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

НАДО СМЕНИТЬ ИМЯ? СМЕНИМ!

Он просит называть себя «Жан» — эта часть материка некогда принадлежала французам, и тут до сих пор говорят на языке Гюго. Хотя если бы он работал в России, то именовал бы себя «Иваном», или же в США — «Джоном». Потому что его собственное мандаринское имя для местных непроизносимо.

Да, забавно: пока украинцы (как и националисты из прочих «молодых демократий») устраивают истерику, стоит тебе сказать «Пётр» вместо «Петро», — китайцы не боятся переиначивать собственные имена на местный лад. Голый прагматизм: это помогает их бизнесу, а их бизнес преследует лишь одну цель: процветание Срединного Государства.

С «Жаном» я познакомился на дне рождения у знакомых африканцев в Бамако, столице Мали. Такие праздники в Африке — вещь наиважнейшая: полон дом гостей, можно наладить новые деловые контакты, не ответишь на приглашение — оскорбишь хозяев. И «Жан» не просто пришёл — принёс самый дорогой подарок: роскошнейший торт. Доходы позволяют, «Жан» в свои 27 лет — директор китайско-малийской фирмы, экспортирующей в Африку солнечные батареи. С клеймом Made in China, разумеется.

«Жан» рассказывает мне биографию, хотя каждое слово приходится вытягивать из него клещами. Сам из Шанхая (Южный Китай — обитель оборотистых купцов, так не похожих на мрачных северян, военных и чиновников из Пекина). Разумеется, комсомолец; без такой ступеньки невозможно стать членом Компартии, а значит, сделать карьеру. Над этим «замшелым совком» можно потешаться — но в Комсомоле, как в церкви, молодому человеку прививают моральные нормы: люби Родину, повинуйся Партии, отстаивай справедливость. И заодно отсеивают тех, кто к работе за границей (и вообще к любым сложностям) не готов.

Но «Жан» оказался лучшим. Получил диплом инженера в Нанкинском университете. Потом ещё пару лет— в аспирантуре во Франции, где освоил язык. Теперь он здесь, в бывшей французской колонии. И таких, как этот парень, тут десятки тысяч. Африканская экспансия даёт молодёжи из перенаселённой КНР социальный лифт: бюрократический контроль — минимальный, проявишь инициативу — вернёшься на родину лет через десять миллионером. Ибо даже если китаец живёт за тридевять земель от Жёлтой реки, он никогда не забывает о своей идентичности…

Весь день рождения «Жан» сидит один в сторонке, уткнувшись в телефон — ведёт деловую переписку, пока африканцы веселятся. Собственно, любой «мандарин» так и держит себя в чужой стране: вроде бы открыт к общению — но селится в китайском квартале, куда чужим вход заказан.

И Пекин никуда не торопится, планируя на десятилетия вперёд. Пошлём «Жана» в парижский университет, а «Джона» в лондонский, пусть они там освоят язык и западный подход к бизнесу, а потом, повинуясь воле Партии и Правительства, отправятся продавать китайские товары во франко- и англофонную Африку… Результат: в 1980 году объём торговли Китая со странами Южного континента составлял $1 млрд; в 2000 — $10 млрд; а в прошлом году — уже $250 млрд!

Большинство новых инфраструктурных объектов, например, мостов, построены в Африке китайцами.

Большинство новых инфраструктурных объектов, например, мостов, построены в Африке китайцами.

Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

ВОЛКИ-ВОИТЕЛИ: ТЕПЕРЬ И В СОМАЛИ!

Лэн Фэн, офицер-отставник китайских спецслужб, после потери невесты срывается за тридевять земель. Становится «экспертом по безопасности» в некоей восточноафриканской стране, похожей на Сомали. Тут неспокойно: террористы-мятежники пытаются свергнуть законное правительство и захватить в заложники китайцев-рабочих с местной фабрики (да-да, у КНР здесь за морем — целый промышленный кластер).

Костяк террористов — белые наёмники. Возглавляет их злобный американец, а его подручный — карикатурный русский (!) по прозвищу Большой Медведь. Но Лэн Фэн вместе с Хорошими Африканцами бросает негодяям вызов. Погони, драки, взрывы, стрельба из всех видов оружия. А в критический момент на выручку приходит китайский флот, эпично поливающий гадов крылатыми ракетами. Победа!

Таков сюжет фильма «Волк-Воитель 2», вышедшего на экраны Поднебесной пять лет назад. Немудрёный боевичок со смешным для таких проектов бюджетом в $30 млн неожиданно стал одним из самых кассовых в истории китайского кинематографа, заработав почти $900 млн в национальном прокате. Притом, что предыдущий фильм той же серии, «Волк-Воитель 1», собрал в 10 раз меньше, да и локацию имел не столь экзотичную: Лэн Фэн сражался с американскими (конечно же) наркоторговцами у себя дома, в Южном Китае.

Почему пекинские режиссёры перенесли вторую часть киноленты на чёрный континент, а публика встретила её на ура — понятно. Китайцы устали быть «заднескамеечниками» в международной политике. Очень долго они следовали заветам Дэн Сяопина — председателя КНР, при котором благодаря западным инвестициям начался фантастической рост некогда отсталой страны: тихо копить ресурсы, не лезть поперёк США и с высоких трибун абстрактно призывать к «миру во всём мире».

Этот грандиозный конгресс-центр на берегу реки Нигер, где сейчас заседает парламент Мали, - тоже "братская помощь" от китайцев.

Этот грандиозный конгресс-центр на берегу реки Нигер, где сейчас заседает парламент Мали, - тоже "братская помощь" от китайцев.

Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Но нынешний Пекин хочет большего, дерзко заходя в самые дальние уголки планеты. Американские аналитики так и называют его новый внешнеполитический стиль — «дипломатия волков-воителей». Вот вы знаете, где построена первая зарубежная база ВМФ Китая? В африканском государстве Джибути на берегу Красного моря — важнейшей мировой артерии для танкеров с нефтью и газом. Открылась, кстати, база эта 1 августа 2017 года — ровно через пять дней после премьеры фильма «Волк-Воитель 2». Совпадение?..

АТТРАКЦИОН КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ЩЕДРОСТИ

Для описания дерзких южных заходов Поднебесной придумано множество терминов. Например, «стадионная дипломатия». Одной только Анголе, принимавшей Кубок африканских наций-2010, китайцы подарили четыре первоклассных футбольных поля вместимостью от 20 до 35 тысяч зрителей. А Демократическая Республика Конго к Панафриканским Играм-2015 получила роскошный многофункциональный спорткомплекс на 60 тысяч мест: хочешь — мяч гоняй, хочешь — в бассейне плескайся. Воздвигла сие чудо некая госкорпорация с непроизносимым названием и штаб-квартирой в Пекине… Впрочем, стадионы — лишь малая часть инфраструктурных объектов, построенных за юани.

Я в уже упомянутом Джибути. Помимо китайской военной базы, тут открылся крупнейший в Восточной Африке глубоководный порт. Это ворота во внутренние области континента: в соседней Эфиопии живёт почти 120 млн человек, среднегодовой экономический рост в прошлом десятилетии — под 10%, бурно растущему рынку нужно буквально всё: одежда, машины, стройматериалы… Последние как раз импортируются через Джибути — по новой шоссейно-железной дороге. Хотя тратить целый день на 500-километровый путь не обязательно — можно долететь до огромного нового аэропорта Аддис-Абебы… Да-да, вы правильно поняли, ВСЕ вышеперечисленные объекты инфраструктуры построены китайцами.

А не правда ли страшно похоже на советский опыт! Поднимаем архивную справку 35-летней давности:

«В Республике Мали с помощью СССР построено золотодобывающее предприятие «Калана», цементный завод в г. Диаму, стадион на 25 тыс. мест, госпиталь, центр ликвидации безграмотности в г. Бамако и 5 учебных заведений». В одном из таких я был, зданию нипочём даже африканские проливные дожди, на фасаде по сей день красуется двуязычная надпись: «Дар ЦК КПСС в знак братской дружбы. 1967».

Увы, дружба Красного Кремля с Чёрным континентом закончилась печально. Деревни в Костромской области вымирали — а мы были готовы дарить миллионы любому людоеду (порой в буквальном смысле), стоило ему изъявить желание «строить социализм». Но даже эти инвестиции в итоге пошли прахом.

Другой пример мягкой силы - "китайский уголок" в библиотеке в Бамако. Правда, он давно заброшен - далеко не все африканские проекты Пекина заканчиваются успехом.

Другой пример мягкой силы - "китайский уголок" в библиотеке в Бамако. Правда, он давно заброшен - далеко не все африканские проекты Пекина заканчиваются успехом.

Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Впрочем, здесь КНР лишь удачно повторяет советский опыт.

Впрочем, здесь КНР лишь удачно повторяет советский опыт.

Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Мне рассказывали: в Южной Африке СССР десятилетиями поддерживал освободительное движение против режима апартеида. Когда лидер темнокожих, знаменитый Нельсон Мандела, наконец вышел из тюрьмы, то первым делом обратился… к советским дипломатам. Мол, безмерно вам благодарны, готовы закупать у Москвы оружие, платить будем алмазами (в ЮАР таковые есть).

На дворе стоял февраль 1990 года. Послание Манделы дошло до тогдашнего главы МИД СССР — Шеварнадзе. Тот наложил равнодушную резолюцию: «Не видим перспектив». Всех остальных африканских друзей мы с развалом Союза растеряли примерно так же.

Остались лишь их закладные расписки. Но что взять с самого нищего континента земли? В 2019 году Россия широким жестом простила африканским странам аж $20 млрд (это не считая долгов, списанных ранее, как минимум на аналогичную сумму).

Не согласны? Езжайте в условный Свазиленд и попробуйте стрясти старые кредиты сами…

Но даже эти астрономические цифры меркнут по сравнению с нынешними подарками от Китая. Только за 2000-2018 годы он вложил в континент $148 млрд: в виде программ помощи и инфрастуктурных кредитов — все грандиозные объекты, что я упоминал, построены именно на них.

И вы снова спросите: неужели китайцы такие дураки — вбухивают заведомо невозвратные деньжища из чистого альтруизма?

Разумеется, нет.

Одно из лучших зданий Бамако - торговый центр с выставкой-продажей китайских товаров.

Одно из лучших зданий Бамако - торговый центр с выставкой-продажей китайских товаров.

Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

ЧТО ТАКОЕ СВЯЗАННЫЙ КРЕДИТ

Александр Рандентанс — россиянин, живущий в Республике Конго. Это государство у экватора — одно из беднейших на планете (если быть точным, 196-е по уровню ВВП на душу населения). А ещё тут залегает 80% мировых запасов колтана. Ценнейшего минерала, необходимого для изготовления электронной начинки смартфонов. В общем, перспективы для бизнеса — колоссальные. Можно заработать миллионы… или зарыть их в землю, не зная африканской специфики. Вот Александр и помогает международным предпринимателям, консультирует, как правильно вести тут дела. Насмотрелся он всякого.

— Китайцы работают как? Приходят к губернатору какой-нибудь провинции в глухих джунглях. Говорят: «Мы подсчитали, вам нужно 400 тяжёлых грузовиков, готовы продать их по $90 тысяч за штуку». Чиновник отвечает: «Хорошо, но по $120 тысяч».

— Ясно-понятно, — подхватываю я, — разница в цене — взятка ему в карман. А китайцам-то какой прок?

— Вот тут самое интересное, — продолжает Александр. — Китайский банк выдаёт под это дело «связанный кредит». Связанный — потому что в договоре будет жёстко прописано: любой подобный проект реализует китайская корпорация с китайскими материалами, китайской техникой и китайскими рабочими.

— То есть, получается, «африканские» деньги всё равно возвращаются в экономику КНР, — соображаю я. — Но ведь по проекту в любом случае будет затраты. Как их отбивать?

— Вот тут самое интересное. В нашем случае ещё одно условие «связанного кредита» — китайцы берут в аренду большой участок земли. И начинают там хозяйствовать. Сперва спиливают весь лес и вывозят к себе. Потом — почва тут плодородная — пару раз снимают богатые урожаи. Правда, из-за специфических удобрений года через три земля уже начнёт чахнуть. Но тогда можно прийти в другую провинцию к другому губернатору.

— А ещё для вывоза этих природных богатств китайцы построят мосты и дороги, то есть и Африка оказывается в некотором плюсе, — подвожу я итог.

Эту дорогу со сложным горным рельефом от Кигали до озера Киву в Руанде тоже воздвигли китайцы.

Эту дорогу со сложным горным рельефом от Кигали до озера Киву в Руанде тоже воздвигли китайцы.

Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Есть и более сложные схема. Политический бартер. Например, в июне прошлого года западные игроки во главе с Канадой попытались поднять в ООН вопрос «нарушения прав человека в Китае» (в Лондоне или Париже полицейские жёстко разгоняют митинги противников ковид-ограничений — но ведь это другое). Однако ни одна африканская страна сию дипломатическую эскападу не поддержала.

Что логично: выступишь против Пекина — не получишь следующие кредиты. Да, теоретически можно одалживаться у американцев или европейцев. Вот только те не просто дают деньги, но требуют: «У вас тут плохо с демократией, дайте либеральной оппозиции места в парламенте, и гей-парам — возможность усыновлять детей». А китайцы в локальную политику никогда не лезут. Сидят себе тихонечко в чайна-таунах и стригут купоны.

Впрочем, последние годы африканская стратегия Пекина меняется. Раньше энергетически дефицитная КНР импортировала оттуда природные богатства, прежде всего, чёрное золото (в связи с чем выдала нефтеносной Анголе кредитов аж на $43 млрд с начала века).

Но теперь Китай переориентируется на конечные звенья технологической цепочки. Строит промышленные парки в уже упомянутой Эфиопии, где темнокожие рабочие под присмотром азиатских управленцев изготавливают, например, одежду. После чего ее везут в Шанхай. Уровень жизни в Поднебесной растет, неквалифицированный труд нужно оплачивать всё дороже — вот китайцы и переносят оный за море. Ведь «Жёлтый дракон», как обычно, планирует на годы вперёд…

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Узнав, что я еду в Мали, российские друзья-африканцы просят отвезти туда чемоданчик. При мне демонстрируют содержимое. Я ожидаю чего угодно, вплоть до запрещённых веществ. Но там… врезные замки для дверей. Доставить из их Москвы в Бамако — дешевле, чем купить на месте.

В Мали очень мило, хотя бедность ужасающая. В отеле я единственный постоялец. Сюда не едут туристы из-за террористической угрозы, сюда не едут бизнесмены из-за санкций. Да-да. Когда Мали два года назад переориентировалась с Франции на Россию, «международное сообщество» устроило и так небогатой республике форменную обструкцию.

— Парижские неоколониалисты довели нашу страну до ручки, — говорит мне депутат парламента Мали — Абубакар Сидик Фомба. — Мы мечтаем, чтобы их сменили Россия и Китай.

И действительно: у русских — воинское искусство, уже задавшее жару террористам в ЦАР или том же Мали. Но финансовые возможности скромные. Мосты-стадионы, как в советские времена, мы тут точно строить не будем.

КНР же — экономика №1. Но в силах ли её армия так же успешно побеждать заморских террористов — не в фильме про «волков-воителей», а в реальности? Вопрос открытый.

Так что, может, это и есть новая модель работы с Африкой: экспорт безопасности — от России, и инфраструктурное строительство — от Китая?

Пока сказать сложно. Но очевидно одно. Запад не может предложить своим бывшим колониям уже ничего — разве что пойти на голодную смерть, отказавшись от российского зерна во имя торжества демократии. Неудивительно, что местные лидеры, как лет 50 назад, вновь смотрят не на Париж или Лондон — а на Москву и Пекин.

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