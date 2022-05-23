Оспа обезьян: «Бич Божий» для гомосексуалистов планеты или биологическое оружие, вырвавшееся из секретных лабораторий США на Украине?

Многие из европейцев, подхвативших экзотическую заразу – участники грандиозного гей-парада на испанском острове Гран-Канария. Фото: EAST NEWS

Каждый день - словно тревожные фронтовые сводки – панические сообщения о новых инфицированных гражданах в разных частях света. И хотя во всем мире зарегистрировано чуть более сотни подтвержденных случаев заражения, плюс полсотни пациентов с подозрением на обезьянью оспу, сам недуг протекает легко, нет ни одного факта смерти, со всех сторон трубят о новой пандемии, вселенском карантине, вирусе Судного дня… Звучат предложения о поголовной вакцинации населения планеты.

В воскресенье Всемирная организация здравоохранения собрала в Женеве экспертов на чрезвычайное совещание. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал оспу обезьян серьезным вызовом миру.

Пуганая ковидом ворона куста боится? Обжегшись на коронавирусе, ВОЗ на воду дует? Или все на самом деле так страшно, аж, жуть?

ПРИМАТЫ НЕ ВИНОВАТЫ

Оспа обезьян - редкое вирусное зоонозное заболевание (передающееся человеку от животных), читаю на сайте ВОЗ. https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox Встречается, в основном, в отдаленных районах Центральной и Западной Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.

Название недуг получил в 1958 г. Когда ученые обнаружили в зоопарке Копенгагена новый вирус (Monkeypox virus) у больных макак-крабоедов из Сингапура. Макаки – мартышки из отряда приматов.

Поначалу оспа обезьян считалась лабораторной редкостью. Но в 1970 г в Заире ее диагностировали у 9-летнего мальчика! И пошло-поехало! Выявлению новой болезни в африканской глухомани поспособствовала беспощадная война ВОЗ с натуральной (черной) оспой, которая велась тогда на планете по инициативе Советского Союза. У людей симптомы черной и обезьяньей осп очень схожи. Поэтому все подозрительные случаи были под прицелом врачей.

Предложения о новой поголовной вакцинации населения планеты уже прозвучали. Фото: REUTERS

На переднем крае борьбы с черной напастью в Юго-Восточной Азии, Африке был советский доктор Лев Ходакевич. Именно ему ВОЗ и поручила возглавить международные исследования нового вируса.

Лев Николаевич выяснил, что датские ученые возвели напраслину на наших дальних предков. «Хозяева» вируса, по его версии, африканские полосатые и солнечные белки, кишмя кишащие в тропиках. До тысячи и более штук на квадратный километр! От них вирус и перебрасывается на людей, обезьян и прочих зверей. Логичнее было бы назвать новую болезнь не обезьяньей, а беличьей, или оспой грызунов.

В 1990 г доктор медицинских наук Ходакевич выпустил в Москве монографию «Экологические и эпидемиологические аспекты оспы обезьян». Так что болезнь это далеко не новая.

СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ

В 1980 году ВОЗ официально объявила оспу побежденной. «Это грандиозное событие, сопоставимое с освоением атома и выходом в космос, - радовался «ликвидатор» Ходакевич. – Сегодня человечество экономит на вакцинации свыше $30 миллиардов. А про сохраненные миллионы жизней и говорить нечего».

Штаммы страшного вируса в лабораториях уничтожили, от греха подальше. Официально коллекции черной оспы хранятся теперь только в двух местах: в Centers for Disease Control and Prevention (Атланта, США) и в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Новосибирске.

Но природа, как известно, не терпит пустоты. Все чаще в 80-х в тропической Африке у людей стали диагностировать оспу обезьян.

«На фоне победы над черной оспой эти случаи казались досадным недоразумением, - пишет в научной монографии «Биологическая война» известный российский микробиолог Михаил Васильевич Супотницкий, полковник медицинской службы запаса, участвовавший в разработке вакцин от особо опасных инфекций. - Считалось, что оспа обезьян малоконтагиозна (малозаразна, - Ред.) и большой опасности не представляет. Однако позднее, вопреки всем своим прежним заявлениям о прекращении глобальной иммунизации против оспы, ВОЗ возобновила иммунизацию населения тропических регионов Африки (факт, полагаем, не известный широкой публике, да и многим медикам, -Ред.) И продолжала ее до середины 1990-х гг., когда из-за резко возросшего числа ВИЧ-инфицированных иммунизация населения живыми вакцинами стала невозможна в принципе. Вакцина против черной оспы у людей с иммунодефицитом вызывала тяжелое оспенное заболевание со смертельным исходом. В тропиках активизировалась оспа обезьян. В небольшой заирской деревушке Котако-Комба ею заболели сразу 42 жителя из 346, трое погибли. Установлен больной, ставший источником передачи вируса 8 жителям, что сопоставимо с контагиозностью натуральной оспы. Все заболевшие ранее не были иммунизированы оспенной вакциной. Но и после этого случая оспа обезьян не рассматривалась как потенциальная угроза за пределами Африки. Это мнение изменилось в 2003 году».

АФРИКАНСКИЙ СЛЕД

В тот год оспой обезьян внезапно заболели 82 американца в 11 штатах. Первая вспышка за пределами Африки! Тщательное расследование вычислило источник экзотической заразы. В зоомагазин штата Висконсин завезли из Ганы партию гамбийских хомяковых крыс. Больных. Затем в эти клетки поместили новый живой товар - луговых собачек. Грызунов из семейства беличьих, обитающих в прериях Северной Америки. Внешне напоминают наших сурков. Собачки заразились от прежних обитателей клеток, не контактируя с ними напрямую. Их развезли по другим магазинам, продали детям. И пошла гулять зараза по Америке! К счастью, обошлось без смертельных случаев. Так подтвердилась версия советского ученого о грызунах, распространителях обезьяньей оспы.

А в далекой Африке вирус продолжал свое черное дело в десятке стран. Крупнейшая задокументированная вспышка оспы обезьян случилась в Нигерии в 2017 г: 172 случая. С того времени несколько больных объявилось в Штатах, Англии. Все они побывали ранее в Нигерии. И первый больной британец, с которого 7 мая началась новая, уже мировая вспышка, обнаружил странные высыпания на коже, путешествуя в Нигерии. Опять африканский след.

Овальный вирус оспы обезьян под микроскопом. Фото: REUTERS

НЕ ХОДИТЕ, ГЕИ, В ЕВРОПУ ГУЛЯТЬ!

А дальше началось нечто несусветное. С разных концов света в мае посыпались сообщения о зараженных. Австралия, США, Канада, Израиль, Великобритания, Германия, Бельгия, Италия, Испания, Франция, Швейцария… На сегодня уже 15 неблагополучных в плане обезьяньей оспы стран. Причем, все это – государства с развитыми экономиками, прекрасными лабораториями, позволяющими оперативно выявлять редкий, по утверждению ВОЗ, недуг. Хотя теперь его редким, ну, никак не назовешь.

Главная загадка – все заразившиеся, в отличие от завозных прошлых случаев, никак не связаны с Африкой. Зато нашелся другой источник заразы. Ряд больных европейцев – участники грандиозного гей- парада на испанском острове Гран-Канария. 5-15 мая там резвились 80 тысяч «голубых», «розовых» и прочих трансгендеров. Первые три пациента в Бельгии – участники ЛГБТ- фестиваля в Антверпене. 24 пациента в Испании – посетители знаменитой гей-сауны под Мадридом. Власти срочно прикрыли сауну и пытаются отыскать всех ее клиентов, чтобы прервать цепочку заражения. Доктор Клэр Дьюснап, президент Британской ассоциации сексуального здоровья и ВИЧ, предупреждает, что инфекция циркулирует по всей Англии и Европе. Она ожидает в ближайшие недели резкого взлета числа больных геев и мужчин-бисексуалов. Ведь инкубационный период недуга (от заражения до появления симптомов, той же сыпи) - от 5 до 21 дня.

Кстати, первый австралиец, страдающий обезьяньей оспой, тоже подцепил ее в Европе. Разумеется, гей. Сейчас его и местного партнера австралийские врачи держат на строгом карантине.

«Ситуация совершенно непонятная! - делится в соцсетях эпидемиолог с мировым именем Михаил Фаворов, живущий в США. - Случаи оспы обезьян раньше были описаны, в основном, у детей и подростков. А в этой вспышке странным является высокий процент гомосексуалов. Что очень странно, потому, что сексуальной передачи никогда раньше не описывалось, а респираторная передача (аэрозольная) не связана, впрямую, с сексуальными предпочтениями».

- Во-первых, мужчины такой ориентации в принципе гораздо мобильнее и активнее всех остальных групп населения, - объяснил в интервью «Комсомолке» эпидемиолог мирового уровня, главный российский эксперт по ВИЧ, руководитель Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик Вадим Покровский.

. - У них, как правило, нет семей, они больше ездят по миру, переезжают из страны в страну, чаще вступают в контакты. Если вирус попал в эту группу, то имеет шансы распространиться быстрее.

Во-вторых, по ситуации с ВИЧ мы знаем: при анальных половых контактах бывает больше микротравм. Это облегчает проникновение возбудителей инфекции. Но имеет ли место именно такой механизм заражения гомосексуалистов оспой обезьян, мы пока точно не знаем.

Борцы за нравственность тут же припомнили библейские города Содом и Гоморру, которые Господь сжег вместе с жителями, грешившими мужеложеством. Дескать, теперь, когда гомосексуализм, прочие течения ЛГБТ стали на Западе нормой, Господь вновь карает извращенцев, идущих против законов природы. Православные радуются, что из-за обезьяньей оспы наверняка отменят крупнейший в Европе гей-парад-22. Планировавшийся в сентябре в … православном Белграде.

А Геннадий Онищенко, легендарный наш борец с инфекциями, жестко рекомендует россиянам не планировать в отпускной летний сезон поездки в Европу и Объединенные Арабские Эмираты, куда летают отдыхать европейцы.

От греха подальше! И обезьяньей оспы.

ПРОКАЗА ВАШИНГТОНА?

Налицо и странная связь вспышки оспы обезьян на Западе со спецоперацией России на Украине. Известно, США давно уже развернули сеть секретных биолабораторий вдоль границ РФ. Немало их было на Незалежной. «В биолабораториях на Украине Соединенные Штаты исследовали целый ряд опасных вирусов, в том числе, вызывающие лихорадку Эбола и оспу!» - сообщила 20 мая журналистам вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.