«А сейчас я предскажу ещё точнее»: Депутат обнародовал последние слова Жириновского об Украине

Владимир Жириновский. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Жириновский породил главную загадку современной российской политики. За два месяца до начала спецоперации, с точностью всего в два дня, он предсказал боевые действия на Украине.

- Вы почувствуете все в 4 часа утра, 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 2022 год был бы годом мирным, но я люблю правду. Это будет год не мирный, когда Россия снова станет великой страной и все должны заткнуться и уважать нашу страну, - заявил лидер ЛДПР с госдумовской трибуны в декабре 2021-го.

В начале февраля Владимир Вольфович угодил в реанимацию из-за осложнений на фоне ковида. Он так и не объяснил, откуда узнал о военных планах будущего. Однопартийцы держали в тайне состояние политика, поэтому было непонятно, знает Жириновский о событиях на Украине и о точности своего прогноза или не знает.

Но сегодня самый молодой парламентарий (26 лет) Василий Власов выложил запись своего последнего разговора со старым либерал-демократом. Как раз обсуждали происходящее на Украине. Качество не самое лучшее, но слова разобрать можно.

- … все у нас правильно, - сказал Жириновский.

- Завтра заседание – проголосуем, поддержим. Вашу речь включим, когда вы сказали, что 22 февраля начнется. Вот началось, - ответил Власов.

Василий Власов и Владимир Жириновский в 2017 г. Фото: Евгения ГУСЕВА

- Покажите всем.

- Вы настолько точно предсказали…

- А сейчас еще точнее будет, - сказал Владимир Вольфович. Дальше запись обрывается. Сделал ли политик еще один прогноз, мы не знаем.

Судя по всему, разговор состоялся вечером 21 февраля. Владимир Путин уже подписал указ о признании независимости ЛДНР. На следующий день парламент принял аналогичный закон о свободе Донбасса. Либерал-демократы, кстати, и правда включили тогда запись с пророческим выступлением.

«Многие пишут мне, что жалеют, что В. В. Жириновский не узнал о специальной военной операции и о признании ЛНР и ДНР. Могу Вас заверить! Он узнал об этом, мы созвонились, и он был очень рад!», - написал в своем телеграме Власов. Депутат немного покривил душой, потому что 21 февраля о спецоперации еще никакой речи не было.

Узнал ли Жириновский о ней, и что сказал, мы точно не знаем. Врачи вводили политика в искусственную кому, когда его состояние ухудшалось. Последние дни Владимир Вольфович провел без сознания. Он скончался 6 апреля.