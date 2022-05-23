Звезда «Нюхача» и «Эпидемии» учит зрителей разбираться с головой. Кирилл Кяро стал ведущим программы о психических заболеваниях

Актер Кирилл Кяро.

Мир бросает обществу все больше и больше вызовов. В России — особенно. Поэтому публике, на которую каждый день обрушивается лавина информации, необходимо знать, как сохранить душевное здоровье и попросту не сбрендить.

Кадр из сериала "ЭПИДЕМИЯ".

В такой момент на помощь решил прийти Кирилл Кяро. Актер, сверкнувший в «Ликвидации» и получивший серьезную известность после сериала «Нюхач», во-первых, выходит на ТНТ с постапокалиптическим, но жизнеутверждающим сериалом «Эпидемия» (2019). Во-вторых, на платформе PREMIER — со вторым сезоном этого же самого проекта.

Кирилл Кяро (слева) на съемках "Эпидемии".

В-третьих, Кирилл стал ведущим программы с говорящим названием «Психо» (канал «Доктор»). Научпоп-проект призван помочь людям разобраться или избежать психических расстройств. Участники проекта — пациенты, которые смело раскрывают медицинскую тайну, рассказывая о диагнозах и методах лечения

— Чтобы помочь близкому человеку, который столкнулся с проблемой психического расстройства, крайне важно корректно и правильно себя вести, вооружившись проверенной информацией, — уверен Кяро, который тоже всеми силами старается поддержать участников. — Получение новостей о диагнозе может выбить из колеи, важно не растеряться, пережить страх и взяться за изучение особенностей заболевания.

Первый выпуск проекта посвятили депрессии. Авторы и герои программы ответили на вопросы, чем депрессия отличается от состояния подавленности, как ее диагностировать и насколько эффективна современная терапия. В других эпизодах шоу врачи, клинические психологи и участники проекта расскажут о деменции, пограничном расстройстве личности, шизофрении и других опасных заболеваниях.