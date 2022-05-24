Последние новости о ситуации вокруг Украины на 24 мая 2022 года: Где пройдет трибунал над боевиками, ждать ли в Киеве спецназ из США и почему омбудсмена не пускают к пленным

Артиллерист Луганского корпуса Народной милиции у 152-мм артиллерийской установки "Гиацинт-Б". Фото: Александр КОЦ

Прага сплавляет Киеву старье

Самоходные артустановки vz.77 Dana калибра 152 миллиметра, которые Чехия поставляет на Украину, оказались, мягко говоря, устаревшими. Разработаны они были еще в 1970-х годах. Из-за системе автоматического заряжания максимальная скорострельность vz.77 — всего лишь четыре выстрела в минуту. А поразить цель эта гаубица способна на расстоянии до 20 километров. Эту самоходку в Чехословакии приняли на вооружение...41 год назад. До 1994 года, когда их производство было остановлено, изготовили 750 таких артиллерийских установок. Старость — не радость.

Азовское море изменит статус

Георгий Мурадов, постпред Крыма при президенте России и вице-премьер правительства Крыма, сообщил , что после освобождения Мариуполя меняется статус Азовского моря. Оно становится «морем совместного пользования России и ДНР». Мурадов пояснил, что, после освобождения Херсонской и южной части Запорожской областей, Киев утрачивает выход к данной морской акватории. И правда, зачем ему этот Азов?

Покушение на мэра Энергодара расследует СКР

В Следственном комитете России сообщили о начале расследования покушения на мэра Энергодара Андрея Шевчика. 22 мая Шевчик и два его охранника были ранены при взрыве самодельного взрывного устройства мощностью 700 грамм в тротиловом эквиваленте, которое неизвестные заложили в электрощитовом шкафу в подъезде жилого дома. Шевчик был доставлен в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.

На западе незалежной бушуют нехристи

На западе самостийной во время литургии неизвестные облили зеленкой священника Украинской православной церкви Московского патриархата, отца Владимира. Его дочь Богдана Мандзюк сообщила, что ее отец, который служит в церкви в городе Стрый, подвергся нападению 22 мая. При этом молитвы направлялись во здравие украинских воинов и благополучия самой Украины. Где-то что-то не сходится — не те молитвы, или не за тех?

Кто будет охранять американское посольство

И в Белом Доме, и в Пентагоне ломают головы: пора ли отправлять спецназ в Киев для обеспечения безопасности посольства США, которое вернулось в укаринскую столицу? Если Байден даст отмашку, то американских рэмбо отправят на берега Днепра «исключительно для защиты и безопасности диппредставительства». Впрочем, присутствие войск спецназначения американской армии в Киеве будет противоречить заявлениями президента Штатов о том, что его страна не станет отправлять своих военных на Украину. Сейчас охраной американского посольства в Киеве занимается Служба дипломатической безопасности при Госдепартаменте. Откуда у хлопцев гудзонская грусть?

«Азовсталь» активно разминируют

За последние двое суток на территории «Азовстали» было уничтожено более 100 взрывоопасных предметов, сообщили в Минобороны. В оборонном ведомстве уточняют, что противник минировал весь периметр предприятия и строения на его территории. Саперы обнаруживают минные поля и ловушки из противопехотных мин, обезвреживают неразорвавшиеся боеприпасы и вооружение, представляющее опасность. К работе на наиболее опасных участках привлекаются специализированные бронемашины разминирования. Для хороших людей у нас мин — нет.

Украинские депутаты прессовали фермеров Херсона

По данным фермеров в Херсонской области, при украинской власти местные депутаты занимались подделкой документов и незаконным сбором урожая с полей, принадлежащих фермерским хозяйствам. При том и власти, и полиция бездействовали. В ближайшее время владельцы фермерских хозяйств хотят обратиться в военную комендатуру, чтобы хотя бы часть прошлого урожая вернуть - а это 252 тонн зерна. Также местные фермеры после отступления украинских военных из Херсона обратились к российским военным с просьбой разминировать сельхозугодья. В идеальном мире на разминирование надо было бы отправить тех депутатов-рейдеров.

Российский омбудсмен требует доступа к пленным

Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека в России, обратилась в Международный Комитет Красного Креста с просьбой: предоставить информацию о российских военнопленных на Украине. А также за помощью в организации их посещения. По словам омбудсмена, до сих пор она не получила «никаких сведений» о российских военнопленных, несмотря на неоднократные обращения. Уполномоченной неизвестно, в каком состоянии находятся наши люди, соблюдаются ли в отношении их положения Женевской конвенции, предоставляется ли им необходимая медпомощь. При том сама Москалькова ранее посетила одну из частей Черноморского флота для проверки условий содержания 30 украинских военнопленных и убедилась — с их правами все в порядке. А до того Красный крест мог убедиться, что сдавшихся в плен на «Азовстали» кормят-поят и лечат. Два мира — два Шапиро.

Замминистра обороны потерял племянника в ходе спецоперации

Махмуд-Али Калиматов, руководитель Ингушетии, с горечью сообщил, что племянник замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова, Адам Хамхоев, погиб во время спецоперации на Украине. «Тяжело получать вести о погибших, - написал глава республики в телеграм-канале, - Но в военной профессии потери, к сожалению, неизбежны. При исполнения служебного долга погиб командир десантно-штурмовой роты Адам Хамхоев». Хамхоев окончил Рязанское высшее командное училище ВДВ, проходил военную службу в Ульяновске, характеризовался как блестящий офицер и грамотный командир.

Донецк планирует международный трибунал

Денис Пушилин, глава ДНР, сообщил, что все украинские пленные, сдавшиеся на «Азовстали», содержатся на территории республики, а в отношении тех из них, кто совершил военные преступления, планируется организовать Международный трибунал, его устав сейчас прорабатывается. Всего с 16 мая на комбинате «Азовсталь» сдались в плен 2439 человек из украинского полка «Азов», запрещенного в России, и военнослужащих ВСУ. При том 78 из них - женщины.