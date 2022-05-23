Портсигар золотой императорский, яйца Фаберже и часы Ротшильда вернулись из Лондона в Россию

Фото: Музеи Московского Кремля, www.kreml.ru

Несмотря на санкции и множество ограничений, которые обрушились на Россию, из Великобритании в Москву удалось вернуть 14 ценнейших экспонатов из наших музеев, которые были отправлены в Лондон для проведения выставки «Фаберже в Лондоне. От романтики до революции».

Фото: Музеи Московского Кремля, www.kreml.ru

Предметы культуры находились «в заложниках» у Англии еще с прошлого года. Ведь выставка, посвященная творчеству ювелира Карла Фаберже, открылась в британском Музее Виктории и Альберта в ноябре 2021-го. Экспозиция проработала до 8 мая, после чего встал вопрос о возвращении экспонатов домой. Несмотря на то, что сделать это было непросто, Минкульт РФ, МИД России и Таможенная служба РФ культурный транш осуществили.

Фото: Музеи Московского Кремля, www.kreml.ru

— Среди экспонатов — девять предметов из фондов Музеев Московского Кремля, три — из фондов Государственного Эрмитажа, — сообщила в телеграм-канале Ольга Любимова, министр культуры России. — И по одному предмету из музеев-заповедников «Петергоф» и «Павловск».

Фото: Музеи Московского Кремля, www.kreml.ru

К возвращенным предметам относятся пасхальные яйца «300-летие Дома Романовых» и «Московский Кремль», портсигар императора Николая II и молитвослов императрицы Александры Федоровны, миниатюрная копия императорских регалий (большая корона, малая корона и держава на подушках из белого бархата), часы-яйцо Ротшильда и хрустальное блюдо с изображением герба Санкт-Петербурга из фондов Государственного Эрмитажа, пресс-папье с двумя ящерицами из «Петергофа» и фигурка камер-казака Кудинова из «Павловска».

Фото: Музеи Московского Кремля, www.kreml.ru