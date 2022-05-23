Минобороны: В Лисичанске украинские националисты заминировали ангары завода редких газов

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Фото: Министерство обороны РФ

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев как руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию сообщил о новых фактах бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям.

По его словам боевики националистических батальонов и подразделения ВСУ, прикрываясь гражданским населением как «живым щитом», продолжают использовать объекты социальной инфраструктуры для оборудования опорных пунктов и размещения тяжелого вооружения:

- "В Одессе в зданиях школ № 14 (ул. Крымская, д. 56А) и 71 (ул. Паустовского, д. 17А) созданы огневые позиции, а на прилегающей территории размещена бронетехника, артиллерия и РСЗО; в Константиновке Донецкой Народной Республики в школе № 1 (ул. Европейская, д. 58) и зданиях учебно- административного корпуса и общежития профессионально- технического училища № 39 (ул. Громова, д. 19 и 21) подразделения ВСУ оборудовали опорные пункты, разместили артиллерийские орудия и РСЗО, а в помещениях учебных заведений под предлогом обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов".

- " В Горском Луганской Народной Республики на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Гагарина украинскими националистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов. При этом, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.

Кроме того, в Лисичанске Луганской Народной Республики в здании и ангарах завода редких газов подразделения ВСУ разместили ствольную артиллерию и РСЗО, заминировали емкости с химически опасными веществами, а в подземных сооружениях насильно удерживают сотрудников завода и местных жителей".

- При этом, националисты систематически обстреливают из РСЗО позиции Вооруженных Сил России и формирований Луганской

Народной Республики, тем самым провоцируя их на ответный удар с целью дальнейшего обвинения в уничтожении мирных жителей и создании техногенной катастрофы в городе, - отметил на прошедшем брифинге Мизинцев.

- "В Путивле Сумской области украинские неонацисты заминировали мосты через реки Сейм и Любка, которые они планируют взорвать и по уже отработанному сценарию обвинить Вооруженные Силы России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры".

Мизинцев подчеркнул, что данные факты в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение украинских властей к нормам морали и положениям международного гуманитарного права.

- Все это происходит при молчаливом согласии "одурманенных" русофобскими настроениями стран так называемого коллективного Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима, - отметил генерал-полковник.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- "Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 13 428 человек, в том числе 930 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 1 426 979 человек, из которых 238 329 детей".

- "Государственную границу Российской Федерации пересекло 195 700 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе – 697 за прошедшие сутки.

- "В субъектах Российской Федерации штатно функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат".

- "Начиная с 2 марта 2022 г., Российской Федерацией на Украину уже доставлено 21 920,4 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 045 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки одна – в Херсонской области, в ходе которой мирному населению передано 50 тонн гуманитарной помощи".