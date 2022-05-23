Власти Казахстана опровергли блокировку активов российских банков

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Бурю негативных экономических последствий удалось предотвратить сегодня, благодаря оперативному реагированию на недостоверный финансовый вброс. Ряд средств массовой информации поспешно и «сенсационно» сообщили о том, что Казахстан якобы заблокировал 21,6 млн. долларов на корреспондентских счетах дочерних структур российских банков «Сбербанк», «Альфа-банк» и ВТБ в Казахстане. Также сообщалось о том, что казахстанские банки заблокировали трансакции в иностранной валюте для отдельных клиентов банков.

При этом, СМИ ссылались на главу Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадину Абылкасымову, которая, якобы сообщила, что для разблокировки счетов и средств клиентов необходимо получить генеральную лицензию от Управления по контролю за иностранными активами США.

Однако, Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка оперативно отреагировало на недостоверную информацию, распространив официальный пресс-релиз. В частности, ведомство информирует, что: «На информационных ресурсах, со ссылкой на Агентство, распространяется недостоверная информация о блокировке средств казахстанцев в дочерних российских банках. Кроме того, недостоверной является информация о блокировке Казахстаном активов российских банков. Агентство, как финансовый регулятор, никаких мер по заморозке средств клиентов и активов дочерних российских банков не принимало и не правомочно принимать.

По информации, полученной Агентством от дочерних российских банков (АО Сбербанк Казахстана, Альфа-Банк Казахстана и Банк ВТБ Казахстан), иностранными банками заблокированы средства самих банков на корреспондентских счетах в иностранных банках-корреспондентах в иностранной валюте. Остатки замороженных средств дочерних российских банков в иностранных банках-корреспондентах составляют 9,2 млрд тенге, из которых 2,7 млрд тенге – средства Сбербанка Казахстана, 6,2 млрд тенге – средства Альфа-Банка Казахстана и 0,3 млрд тенге – средства Банка ВТБ Казахстана.

Кроме того, иностранными банками-корреспондентами также заблокированы платежные операции клиентов Сбербанка Казахстана на сумму 2,9 млрд тенге и Альфа-Банка Казахстана на сумму 3,9 млрд тенге. В настоящее время банками оказывается содействие клиентам в возврате их средств путем переговоров с банками-контрагентами и подготовке соответствующих обращений».

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка также сообщило, что со своей стороны будет совместно с банками будет отслеживать ситуацию с возвратом заблокированных средств клиентов дочерних российских банков.

Очевидно, что есть силы, которые хотят расшатать тесные партнёрские отношения России и Казахстана, особенно, накануне 30-летия подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между нашими странами, которое будет отмечаться 25 мая. Однако сделать это не удастся. Власти России и Казахстана оперативно реагируют на любую недостоверную информацию и не позволят вводить в заблуждение граждан своих государств.